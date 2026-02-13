애플 비전프로로 유튜브 본다

애플 혼합현실(MR) 헤드셋 ‘비전 프로’에서 유튜브 영상을 시청할 수 있게 됐다.
애플은 비전 프로용 유튜브 비전OS 앱을 지원한다고 13일 밝혔다.
비전 프로 사용자는 기기에서 유튜브의 모든 동영상과 쇼츠를 감상할 수 있다. 로그인 기반 환경도 제공돼 구독 채널, 재생목록, 시청 기록 등에 접근 가능하다.
앱에는 '공간형' 탭이 포함돼 공간 영상뿐 아니라 3D, VR180, 360도 영상까지 지원한다. 사용자는 극장 규모 화면과 몰입형 환경에서 콘텐츠를 감상할 수 있다.
애플은 비전 프로 다른 앱을 사용하면서 동시에 유튜브를 실행할 수 있는 멀티태스킹 기능도 제공한다고 설명했다.
애플 비전 프로용 유튜브 앱은 비전OS 앱스토어에서 다운로드할 수 있다.