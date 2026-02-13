애플 비전프로로 유튜브 본다

애플 혼합현실(MR) 헤드셋 ‘비전 프로’에서 유튜브 영상을 시청할 수 있게 됐다.

애플은 비전 프로용 유튜브 비전OS 앱을 지원한다고 13일 밝혔다.

비전 프로 사용자는 기기에서 유튜브의 모든 동영상과 쇼츠를 감상할 수 있다. 로그인 기반 환경도 제공돼 구독 채널, 재생목록, 시청 기록 등에 접근 가능하다.

유튜브 비전OS 앱 (사진=앱스토어)

앱에는 '공간형' 탭이 포함돼 공간 영상뿐 아니라 3D, VR180, 360도 영상까지 지원한다. 사용자는 극장 규모 화면과 몰입형 환경에서 콘텐츠를 감상할 수 있다.

애플은 비전 프로 다른 앱을 사용하면서 동시에 유튜브를 실행할 수 있는 멀티태스킹 기능도 제공한다고 설명했다.

애플 비전 프로용 유튜브 앱은 비전OS 앱스토어에서 다운로드할 수 있다.