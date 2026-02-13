애플 비전프로로 유튜브 본다

공간 영상·VR 콘텐츠도 시청 가능

홈&모바일입력 :2026/02/13 16:38

신영빈 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

애플 혼합현실(MR) 헤드셋 ‘비전 프로’에서 유튜브 영상을 시청할 수 있게 됐다.

애플은 비전 프로용 유튜브 비전OS 앱을 지원한다고 13일 밝혔다.

비전 프로 사용자는 기기에서 유튜브의 모든 동영상과 쇼츠를 감상할 수 있다. 로그인 기반 환경도 제공돼 구독 채널, 재생목록, 시청 기록 등에 접근 가능하다.

유튜브 비전OS 앱 (사진=앱스토어)

앱에는 '공간형' 탭이 포함돼 공간 영상뿐 아니라 3D, VR180, 360도 영상까지 지원한다. 사용자는 극장 규모 화면과 몰입형 환경에서 콘텐츠를 감상할 수 있다.

관련기사

애플은 비전 프로 다른 앱을 사용하면서 동시에 유튜브를 실행할 수 있는 멀티태스킹 기능도 제공한다고 설명했다.

애플 비전 프로용 유튜브 앱은 비전OS 앱스토어에서 다운로드할 수 있다.

신영빈 기자burger@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
애플 앱스토어 비전프로 유튜브

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

HBM4 출하 경쟁 '과열'...엔비디아 수급 전략이 공급망 핵심 변수

"또 실패는 없다"…구글이 AI 글래스 '킬러앱'에 카톡 찜한 이유

"피지컬 GPT, 한국이 선도할 수 있다"

저평가주 외인 매수세에...SK텔레콤 주가 고공행진

ZDNet Power Center