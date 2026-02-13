비엔엠큐닉스, 게이밍 모니터 'QX27B 300 FAST MULTI' 출시.

PC방 창업 컨설팅 기업 비엔엠컴퍼니가 큐닉스에 대한 전략적 투자를 통해 디스플레이 전문 브랜드 비엔엠큐닉스를 출범하고 신제품 게이밍 모니터 'QX27B 300 FAST MULTI'를 출시했다고 13일 밝혔다.

이번 신제품은 FHD 해상도를 지원하는 27인치 Fast VA 패널을 탑재했다. 178도의 시야각과 안티글레어 하드 코팅이 적용됐으며, 최대 300Hz 주사율과 1ms(MPRT) 응답속도를 제공한다. 색 재현율은 sRGB 100%를 지원하며 엔비디아 지싱크 호환 및 AMD 프리싱크, HDR 기술이 적용됐다.

게임 모드 전환 기능과 조준선 모드, 블랙이퀄라이저 기능을 통해 게임 장르에 최적화된 환경을 설정할 수 있다. 입력 단자는 HDMI 2.1 2개와 DP 1.4 2개를 갖췄으며, 스탠드는 틸트, 스위블, 엘리베이션, 피벗 기능을 지원한다. 후면에는 베사홀이 있어 벽걸이 및 모니터암 장착이 가능하다.

서희원 비엔엠컴퍼니 대표는 "고주사율 환경을 선호하는 개인 게이머들이 실제로 체감할 수 있는 성능에 집중해 개발했다"라며 "단순한 스펙 경쟁을 넘어, 게임 플레이 전반의 완성도를 높이는 게이밍 모니터를 지속적으로 선보일 계획"이라고 전했다.