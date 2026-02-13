덴티스, 2025년 매출 1142억원…선제적 투자로 비용 증가

덴티스(261200)가 2026년을 수익성 회복과 글로벌 시장 안착의 원년으로 삼겠다고 밝혔다.

덴티스 실적공시에 따르면 2025년 연결 기준 매출액은 1142억원으로 전년과 유사한 수준을 유지했다. 영업손실은 약 96억원으로 전년 대비 손실폭이 2042% 급증했고, 당기순손실도 164억원에 달했다.

회사 측은 이는 글로벌 사업 확대를 위한 선제적 투자와 회계상 일회성 비용이 집중 반영된 결과로, 구조적 수익성 훼손과는 거리가 있다고 밝혔다.

또 2025년 실적에는 ▲매출채권 관련 대손상각비 ▲신규 해외법인 설립 및 글로벌 브랜드 인지도 제고를 위한 광고·마케팅 비용 ▲환차손 등이 반영됐고, 자회사 티에네스 역시 회계 기준을 K-GAAP에서 K-IFRS로 전환하는 과정에서 일회성 비용 발생과 투명교정 시장 확대에 따른 마케팅 비용도 증가했는데 이 비용 역시 중장기 성장을 위한 선제적 투자 성격이라고 설명했다.

덴티스 관계자는 “2025년은 공격적인 설비 투자와 글로벌 인프라 구축에 집중한 시기”라며 “별도 재무제표 기준으로는 흑자를 유지하고 있어, 사업의 기초 체력은 견고하다”고 강조했다.

(제공=덴티스)

덴티스는 2026년 수익성 개선의 주요 동력으로 ▲비용 구조 혁신 ▲글로벌 신제품 확대 ▲사업 포트폴리오 다각화를 제시했다.

우선 신공장의 본격 가동에 따라 생산 완전 내재화와 자동화 설비 도입을 통해 제조원가를 절감하고, 판관비 구조를 효율화하는 등 고정비 부담 완화를 완료했다. 이에 따라 향후 매출 증가 시 수익성 개선 효과가 빠르게 나타날 수 있는 구조를 확보했다.

또 프리미엄 임플란트 ‘AXEL’은 유럽 CE 인증을 완료했으며, 1분기 내 FDA 승인도 예상되고 있어 미국·중국·인도 등 주요 글로벌 시장에서 본격적인 매출 확대를 기대하고 있다. 회사 측은 글로벌 인프라 구축이 마무리 단계에 접어들면서, 그간의 투자 국면에서 실질적인 수익 창출 국면으로의 전환이 가시화되고 있다고 전했다.

메디컬 사업 부문에서도 해외 공공 입찰 수주가 이어지며 실적 개선에 기여할 것으로 전망되며, 선진국 시장 레퍼런스 확보를 통해 글로벌 수술실 솔루션 사업의 성장 기반도 한층 강화되고 있다고 덧붙였다.

회사 측은 “2025년은 비용 구조 개선과 글로벌 사업 기반을 동시에 구축한 해”라며 “2026년부터는 고정비 부담이 완화된 구조에서 해외 매출 성장이 본격화되며 수익성 회복이 가시적으로 나타날 것”이라고 밝혔다.