리디, 설·발렌타인 시즌 겨낭 팬심 맞춤 기획전 진행

콘텐츠 플랫폼 기업 리디 주식회사(대표 배기식, 이하 리디)는 설 연휴와 발렌타인데이를 맞아 팬들의 취향을 저격하는 시즌 맞춤 기획전을 진행한다고 13일 밝혔다.

이번 프로모션은 시즌 특성에 맞춘 콘텐츠 큐레이션과 다양한 혜택을 결합해 팬들이 원하는 콘텐츠를 부담 없이 즐길 수 있도록 구성한 것이 특징이다.

만화 카테고리는 발렌타인 시즌에 맞춰 '순정만화 커플 기획전'을 진행한다. 엄선한 순정만화 30종을 특가로 만날 수 있으며, 전 작품 1권은 무료로 대여해 새 작품에 대한 진입장벽을 낮췄다. 더불어 인기 만화 100종을 대상으로 일정 금액 이상 구매 시 포인트를 돌려주는 이벤트도 함께 진행해 연휴 기간 정주행을 지원한다.

웹툰은 '설 기획전'을 통해 최종 결제 금액 기준 전원 포인트백 혜택을 제공하며, 데일리 미션 참여 시 매일 포인트를 추가 증정한다. 웹소설은 팬들의 호응이 높은 ‘달포백’ 이벤트를 명절 시즌에 맞춰 확대 운영한다. 10% 즉시 할인에 최대 8만 포인트 적립 혜택을 동시에 제공해 평소보다 강력한 혜택을 체감할 수 있다.

리디 관계자는 "팬들에게 감사의 마음을 전하고 취향에 맞는 콘텐츠를 더 풍성하게 즐길 수 있도록 이번 프로모션을 준비했다"며 "앞으로도 팬심을 반영한 맞춤형 콘텐츠 큐레이션과 혜택을 지속적으로 선보일 계획"이라고 말했다.