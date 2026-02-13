[인사] 국토교통부

인사입력 :2026/02/13 05:57

주문정 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

◇국장급 승진 ▲감사관 박정호

주문정 기자mjjoo@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
인사 국토교통부

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

카카오, 'AI 수익화 원년' 칼 뺐다...구글·오픈AI 스킬 장착

"다시 3N, 날아오른 K"…신작 흥행이 가른 게임사 실적

아동 정보까지 건드렸다...'버거킹'·'메가커피' 과징금 집중된 이유

삼성전자, 최대 속도 13Gbps급 HBM4 세계 최초 양산 출하

ZDNet Power Center