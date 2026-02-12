금감원, 홍콩 ELS 불완전판매 5개 은행 제재 낮췄다

금융감독원이 홍콩 주가연계증권(ELS) 불완전판매 한 5개 은행에 대한 제재 수위를 낮췄다.

금감원은 12일 제재심의위원회(제재심)를 열고 5개 은행(KB국민은행·신한은행·하나은행·농협은행·SC제일은행)에 대한 기관 제재는 기관 경고로, 과징금은 1조원대 수준으로, 임직원의 신분 제재도 감경하는 방향으로 수정 의결했다고 밝혔다.

앞서 금감원은 당초 은행에 대한 영업정지와 과징금 2조원대를 통보했다.

관련기사

서울 여의도 금융감독원 전경. (사진=뉴시스)

그러나 이날 제재심에서는 은행의 적극적인 사후수습 노력 및 재발방지 조치 등의 사정을 감안해 제재 범위와 수준에 대한 조정했다고 금감원 측은 부연했다.

이번 금감원의 제재심 의결 내용은 추후 금융위원회 의결을 통해 제재 내용이 최종 확정된다.