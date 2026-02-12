하이브 "위버스, 올해 일본 아티스트 대거 입점…BTS 효과도 기대"

하이브가 팬 플랫폼 위버스의 일본 아티스트 라인업 대거 충원을 예고했다. 한국 시장에서는 대부분의 아티스트가 위버스를 사용하고 있지만, 아직 일본은 영입할 아티스트가 남아있기에 이를 새로운 성장동력으로 점찍은 것이다.

이재상 하이브 대표는 12일 지난해 실적발표 컨퍼런스 콜에서 "(지난해 3분기) 누적 기준 흑자 전환했다는 것을 아마 기억할 것"이라며 "이 과정에서 디지털 사업의 성장이 주요한 부분이었다"고 말했다.

그는 디지털 멤버십이나 위버스 DM, 광고 등 아티스트 행사 여부와 관계없이 창출될 수 있는 독립적 수익 모델을 강화시키는 형태로 서비스 고도화와 조직 운영을 정리한 것이 주효했다고 설명했다.

이재상 하이브 대표이사가 격려사를 하고 있다. (사진=하이브)

이러한 독립적 수익 모델이 거의 매 분기 평균 30% 이상 성장하면서 전체 매출의 10% 이상을 점유하고, 결과적으로 안정적인 수익원으로 자리매김해 위버스의 수익 안정성에 기여했다는 설명이다.

커머스 운영의 효율화도 동시에 진행되며 위버스의 흑자 전환에 기여했다. 이 대표는 "지난 수 개월간 진행된 물류 시스템 최적화 작업이 있었고, 이를 통해 비용 구조가 혁신되면서 수익 기반이 마련됐다"며 "한국 시장에서는 이미 많은 아티스트들이 위버스를 활용하고 있기 때문에 새로운 시장으로 일본을 타겟팅해서 글로벌 영향력이 큰 아티스트들을 대거 위버스에 입점시킨 부분이 의미를 가진다"고 말했다. 다만 미주와 유럽은 속도를 조절하는 방식의 전략을 구사했다고 덧붙였다.

올해 위버스는 4년 만에 컴백하는 방탄소년단(BTS) 효과가 트래픽과 매출 성장을 가져오는 바탕이 될 전망이다.

위버스는 일본 아티스트 라인업을 확장하는 작업도 병행한다. 이 대표는 "현재 일본 라인업 확장의 1차 단계에 있다고 본다면 올해는 여러 서비스 모델의 추가와 영업망 강화를 통해 커머스 매출을 드라이브할 수 있는 아티스트를 중심으로 영입하는 것에 집중한다"며 "동시에 고성장 중인 디지털 사업의 매출 비중을 확대해 플랫폼의 이익률을 제고할 계획이 있다"고 답했다.

이날 하이브는 지난해 연간 매출 2조 6499억원, 영업이익 499억원을 기록했다고 공시했다. 매출은 전년 대비 17.5% 증가했으나 영업이익은 72.9% 감소했다. 위버스는 수익 구조 개편과 운영 효율화를 통해 연간 흑자 전환을 달성했다.