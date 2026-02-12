무보, 철강산업 위기 극복 위한 수출금융 지원 나서

포스코·기업은행 출연금 재원…포스코 협력사 앞 철강산업 특화보증 1호

디지털경제입력 :2026/02/12 17:46

주문정 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

한국무역보험공사는 포스코의 중소기업 협력사를 대상으로 철강산업 지원을 위한 ‘수출공급망강화보증’ 1호 보증서를 발급했다고 12일 밝혔다.

지원 프로그램은 포스코와 기업은행이 200억원을 무보에 출연하고 무보는 이를 재원으로 포스코 중소 협력사에 총 3540억원의 우대 보증을 제공한다. 무보는 관세장벽·탈탄소·공급과잉 등 글로벌 불확실성에 대응해 철강산업 생태계의 대-중소 균형성장을 지원하기 위해 마련했다.

보증 1호 기업인 티지에스파이프는 수출자금 10억원 외에도 보증비율(90%→100%), 보증료(업체당 최대 4천만원), 대출금리 우대 혜택을 활용해 유리한 조건으로 수출금융을 조달할 예정이다.

한국무역보험공사

티지에스파이프는 포스코 철강을 구매해 강관을 제조한 후 일본·미국 등에 수출하는 업체로 무보가 지원한 수출자금을 제품 개발과 신시장 개척에 적극 활용할 계획이다.

무보는 지난해 생산적금융 활성화 일환으로 대기업과 은행 무역보험기금 출연을 이끌었고, 이를 바탕으로 ‘수출공급망강화보증’을 출시했다.

현재 포스코 외에도 현대차-기아·HL만도의 중소 협력사를 대상으로 프로그램을 운영하고 있다. 무보는 총 1조원 규모 우대금융을 중소 협력사에 공급할 계획이다.

관련기사

무보는 또 앞으로 조선산업·소비재·K-뷰티 등 국가전략산업과 미래 먹거리 산업 전반으로 제도를 확대할 계획이다.

장영진 무보 사장은 “이번 지원이 철강 수출경쟁력 회복의 신호탄이 되기를 바란다”며 “앞으로도 민간기업·금융기관과 긴밀히 공조해 우리 기업이 무역보험의 개선을 실질적으로 체감할 수 있도록 노력할 것“이라고 밝혔다.

주문정 기자mjjoo@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
무역보험공사 무보 포스코 무역보험기금 수출공급망강화보증 우대금융 철강산업 협력사

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

카카오, 'AI 수익화 원년' 칼 뺐다...구글·오픈AI 스킬 장착

"다시 3N, 날아오른 K"…신작 흥행이 가른 게임사 실적

아동 정보까지 건드렸다...'버거킹'·'메가커피' 과징금 집중된 이유

삼성전자, 최대 속도 13Gbps급 HBM4 세계 최초 양산 출하

ZDNet Power Center