삼성전자, KBIS 2026서 북미 특화 가전 선봬

삼성전자는 17~19일(현지시간) 미국 플로리다주 올란도에서 열리는 '2026 주방·욕실 산업 전시회(KBIS 2026)'에 참가해 북미 시장에 특화된 가전 라인업을 대거 선보인다.

KBIS는 글로벌 650개 이상 업체가 참가하는 북미 최대 규모의 주방·욕실 전시회다. 올해는 올란도 오렌지 카운티 컨벤션 센터에서 열린다.

삼성전자는 이번 전시회에서 한층 고도화된 AI를 탑재한 '비스포크 AI 가전'과 럭셔리 빌트인 가전 '데이코' 라인업을 전시해 북미 시장 공략과 브랜드 위상 강화를 꾀할 계획이다.

전시장에서는 CES 혁신상을 10회 수상한 '비스포크 AI 패밀리허브' 냉장고를 선보인다. 2026년형 제품은 인식 성능이 크게 향상된 'AI 비전' 기능을 지원한다. 내부 카메라를 활용해 식재료를 인식하는 이 기능은 기존 신선식품 37종, 가공·포장 식품 50종으로 제한됐던 인식 대상을 구글 제미나이와 결합해 대폭 확대했다.

KBIS 2025 삼성전자 전시관 전경 (사진=삼성전자)

인식된 식재료 정보를 기반으로 'AI 푸드 매니저'가 식품 입출고를 기록하고 요리법을 추천하는 등 진화된 식생활 경험을 제공한다. 또한 인기 요리 영상을 추천하고 영상 내용을 레시피로 변환하는 '비디오 투 레시피' 기능과, 사용자의 목소리를 인지·구별해 개인 맞춤 콘텐츠를 제공하는 '보이스 ID' 기능도 체험할 수 있다.

북미 시장 특화 제품인 '비스포크 슬라이드인 인덕션 레인지'도 전시된다. 상단 쿡탑과 하단 오븐을 결합한 제품으로, 7형 스크린을 통해 레시피를 추천하고 해당 레시피의 조리값을 자동 설정하는 '스마트싱스 푸드' 서비스를 지원한다.

이와 함께 ▲습도 센서를 통해 최적의 조리 시간을 자동 설정하는 '후드 일체형 전자레인지(OTR)' ▲내부 카메라로 식품을 인식해 맞춤형 레시피를 제공하는 'AI 프로 쿠킹' 기능을 지원하는 '비스포크 월 오븐' 등 다양한 AI 주방 가전도 공개된다.

미국 시장에 특화된 '비스포크 AI 벤트 콤보' 세탁건조기도 전시된다. 외부로 습기를 배출하는 벤트 타입 건조 방식을 적용했으며, 슈퍼스피드 사이클 기준 4.5kg(면 50%·폴리 50%) 사용 시 68분 만에 세탁부터 건조까지 완료할 수 있다.

삼성전자는 인테리어와 디자인 경계를 허무는 '데이코'의 럭셔리 빌트인 가전 라인업도 선보인다. 주방을 벽장 속에 숨긴 듯한 전시 연출을 통해 가전과 인테리어가 매끄럽게 조화를 이루는 모습을 강조한다.

전시 제품으로는 ▲최고급 메탈 소재로 내부 전면을 감싼 1도어 컬럼형 냉장·냉동고 ▲전자레인지와 오븐을 결합한 '콤비 월 오븐' ▲'스톰워시'와 '오토 릴리즈 도어' 기능이 적용된 식기세척기 등이 포함된다.

또한 와인 셀러와 와인 디스펜서 등 와인 전용 가전 특별 전시 공간도 마련된다. 데이코의 풀 컬럼 와인 셀러는 열, 빛, 습도, 진동으로부터 와인을 보호하며 세 개의 독립 공간을 각각 4~18℃로 설정할 수 있다.

와인 디스펜서는 아르곤 가스 기술을 적용해 최대 60일간 와인의 맛과 향을 유지한다. 네 병까지 거치 가능하며, '듀얼 온도 존'을 통해 레드·화이트 와인을 각각 최적 온도로 보관·제공할 수 있다. LCD 터치 스크린으로 한 모금, 반잔, 한잔 등 추출량 조절도 가능하다.

이상직 삼성전자 DA사업부 부사장은 "미국 시장에 특화된 기능과 성능을 갖춘 '비스포크 AI 가전'과 럭셔리 빌트인 가전 '데이코' 라인업을 통해 미국 시장을 적극 공략할 것"이라고 말했다.