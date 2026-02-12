0.001초 승부 쇼트트랙…삼성 모니터로 판정 정확도 높인다

삼성전자가 2026 밀라노 코르티나 동계올림픽 쇼트트랙 경기장에 고성능 모니터를 제공해 심판진의 공정한 판단과 생생한 현장 중계를 지원한다.

쇼트트랙은 0.001초 차이로 순위가 결정되는 종목으로, 선수 간 미세한 접촉이나 스케이트 날의 위치 등 찰나의 순간이 승패를 가른다. 이에 따라 정확한 판정을 위해 디스플레이 장비에는 일반 제품보다 훨씬 높은 수준의 정밀도와 신뢰성이 요구된다.

2026 밀라노 코르티나 동계올림픽 쇼트트랙 경기장 필드 오브 플레이' 구역에 삼성전자 37형 모니터 '뷰피니티 S8(S80UD)'가 설치됐다. (사진=삼성전자)

비디오 판독용 디스플레이는 올림픽 경기 현장에서 심판의 판단을 가장 가까이에서 돕는 핵심 장비로 활용된다. 수많은 화면을 빠르게 모니터링해 방송 송출 등을 결정해야 하는 올림픽 현장에서는 응답속도가 빠른 대형 고해상도 모니터가 필수적이다.

삼성전자는 이번 동계올림픽 공식 후원 제품으로 선정된 삼성 모니터를 쇼트트랙 경기장 '필드 오브 플레이' 구역과 판정을 심사하는 '비디오 룸'에 공급했다.

쇼트트랙 경기에서 심판이 비디오 판정을 진행하는 '필드 오브 플레이' 구역에는 37형 모니터 '뷰피니티 S8(S80UD)'이 설치됐다. 해당 제품은 4K UHD(3,840×2,160) 해상도와 16:9 화면비를 갖춰 심판진에게 최적의 판정 환경을 제공한다. 기존 32형 대비 확장된 화면은 동일한 배율에서도 경기 장면의 세부 요소를 보다 크게 표시해 중요한 순간을 한눈에 확인할 수 있도록 돕는다.

특히 HDR10 기반 폭넓은 색 표현력과 정밀한 명암 표현을 통해 접촉 순간과 선수들의 움직임을 선명하게 구현, 판정의 정확성과 신뢰도를 높이고 있다.

관련기사

국제올림픽위원회(IOC) 산하 공식 올림픽 방송사인 OBS가 운영하는 '비디오 룸'에는 55형 대화면 '오디세이 아크'가 설치됐다. 1천R 곡률 커브드 스크린을 적용해 왜곡을 최소화하고 몰입감을 극대화했으며, 4K UHD 해상도와 1ms(GtG) 응답속도를 지원해 역동적인 쇼트트랙 경기 장면을 선명하고 부드럽게 표현한다.

이헌 삼성전자 영상디스플레이사업부 부사장은 "쇼트트랙처럼 짧은 순간이 판정을 좌우하는 종목에서는 현장에서 어떤 장면을 얼마나 정확하게 확인할 수 있는지와 최적의 영상 송출이 중요하다"며 "앞으로도 글로벌 스포츠 이벤트와 다양한 현장 운영 환경에 최적화된 디스플레이를 지속 선보일 계획"이라고 말했다.