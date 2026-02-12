[ZD e게임] "지배와 소모의 재미"…디아2 레저렉션, 25년 만의 신직업 '악마술사' 해보니

블리자드 엔터테인먼트가 디아블로 프랜차이즈 30주년을 맞아 액션 RPG의 전설 '디아블로 II: 레저렉션(이하 디아2)'에 25년 만의 신규 직업 '악마술사(Warlock)'를 추가한다. 이번 신규 직업은 '디아블로 IV'와 '디아블로 이모탈'에도 순차적으로 추가될 예정이나, 원작의 감성을 계승한 디아2 버전만의 독특한 조작감이 특히 눈길을 끈다.

지난 달 29일(미국 현지시각) 진행된 '핸즈온 데이'를 통해 체험해 본 악마술사는 기존 소환 직업과는 전혀 다른 '지배'의 판타지를 보여주었다.

악마술사는 ▲염소인간 ▲오염된 자 ▲파멸자 등 최대 3마리의 악마를 소환하여 전장을 누빈다. 단순히 소환수가 자동으로 공격하기를 기다리는 네크로맨서와 달리, 악마술사는 특정 지점이나 적을 직접 지목해 공격하도록 명령을 내릴 수 있다.

디아블로2에 25년만의 신규 클래스 '악마술사'가 추가됐다.

특히 소환수가 지정한 위치로 즉시 이동하며 공격하는 기술은 기동성이 부족했던 기존 소환 빌드의 단점을 완벽히 보완했다.

소환한 악마를 활용하는 방식도 다채롭다. 악마를 '속박'해 고유 능력을 끌어내거나, 필요에 따라 악마를 '삼켜(Consume)' 생명력을 회복하고 일시적인 강화 효과를 얻는 시스템이 핵심이다. 악마를 계속 소환수로 유지할지, 아니면 소모해 자신을 강화할지 선택하는 것이 악마술사 플레이의 또 다른 재미가 될 것으로 보인다.

디아블로2 '악마술사'.

95레벨 캐릭터로 체험한 '아포칼립스' 스킬은 화면 절반 이상을 뒤덮는 광활한 타격 범위를 자랑하며 엔드게임에서의 강력한 화력을 증명하기도 했다.

물리와 화염 대미지 외에 '마법 대미지'를 활용할 수 있다는 점도 전략적 가치를 높인다. '미아즈마 볼트'나 '엘드리치 블래스트' 같은 기술은 마법 면역이 적은 디아2 환경에서 '해머 팔라딘' 수준의 독자적인 콘텐츠 클리어 능력을 보장할 것으로 보인다.

디아블로2 '악마술사'.

이는 멀티플레이뿐 아니라 싱글 플레이의 재미도 놓치지 않으려는 개발진의 의도가 반영된 결과다.

편의성 측면에서는 게임 내장형 '전리품 필터'의 도입이 가장 반갑다. 별도의 모드 설치 없이도 원하는 아이템만 강조하거나 불필요한 전리품을 숨길 수 있으며, 커뮤니티 간 필터 설정 공유도 가능하다. 아이템 감정의 재미를 해치지 않으면서도 시각적인 피로도를 줄여 쾌적한 파밍 환경을 제공했다.

디아블로2 '전리품 필터'.

악마술사의 등장은 단순히 영웅 하나가 추가된 것에 그치지 않고 디아2의 수명을 획기적으로 연장할 것으로 분석된다. 1999년 원작의 감성을 유지하면서도 현대적인 편의성과 정교한 컨트롤의 재미를 결합한 이번 업데이트는 올드 팬과 신규 이용자 모두를 만족시키기에 충분해 보였다.