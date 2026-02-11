로봇협회, 차기 협회장에 삼성전자 내정

25일 정기총회서 제12대 협회장 선출

디지털경제입력 :2026/02/11 20:26

한국AI로봇산업협회가 차기 협회장에 삼성전자 관계자를 내정했다.

11일 업계에 따르면 협회는 오는 25일 양재 엘타워에서 정기총회를 열고 제12대 협회장을 선출한다. 삼성전자 측 인사가 차기 협회장으로 내정된 것으로 알려졌다. 임기는 2년이다.

한국AI로봇산업협회는 국내 로봇 기업과 관련 기관 등 300곳 이상이 회원사로 참여하는 국내 최대 규모 로봇산업 단체다. 로봇 및 인공지능(AI) 기반 산업 육성, 정책 제안, 산업 생태계 조성 등을 수행하고 있다.

현 협회장은 김진오 로봇앤드디자인 회장이 맡고 있다. 지난 2024년 2월 정기총회에서 제11대 협회장으로 선임됐다.

협회 측은 차기 회장 선출과 관련해 "아직 정해진 없다"고 설명했다.

한편 삼성전자는 최근 AI와 로봇을 차세대 성장 동력으로 삼고 관련 기술 개발과 생태계 구축에 힘을 쏟고 있다.

