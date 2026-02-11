주독일한국문화원, 세배·윷놀이·떡국 시식 등 프로그램 운영

주독일한국문화원은 오는 13일 독일 현지인을 대상으로 설맞이 한국 명절 체험 행사를 개최한다고 11일 밝혔다.

이번 행사는 독일 현지인들이 한국 명절 문화의 의미와 전통을 직접 체험할 수 있도록 마련했다. 행사에서는 세배를 비롯해 투호와 제기차기, 윷놀이 등 전통놀이 체험 프로그램을 진행한다.

또한 설날 대표 음식인 떡국과 한과 시식 코너를 운영해 참가자들이 한국 명절의 분위기를 오감으로 경험할 수 있도록 했다.

특히 올해는 병오년 붉은 말의 해를 맞아 한국의 띠 문화에 대한 설명과 함께 말을 모티브로 한 열쇠고리 만들기 체험 프로그램도 마련했다. 최근 한국 드라마와 영화의 확산으로 설날 문화를 접한 독일 현지인들은 이번 행사에 높은 관심을 보이고 있다.

양상근 주독일한국문화원장은 “이번 행사가 독일 현지인들에게 가족과 공동체의 의미를 되새기는 한국 설날을 이해하는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 현지 사회와 적극적으로 소통하며 한국 문화의 매력을 직접 체험할 수 있는 프로그램을 지속적으로 선보이겠다”고 말했다.