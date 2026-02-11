"데이터 투명성 높여 물류 효율 극대화"...삼성SDS, 공급망 해법 제시

삼성SDS가 미국 '매니페스트 2026'에서 인공지능(AI)과 데이터 기반 디지털 물류 전략을 공개하며 글로벌 시장 공략에 속도를 냈다.

삼성SDS는미국 라스베이거스에서 열린 글로벌 물류 혁신 콘퍼런스 '매니페스트 2026'에 참가해 디지털 물류 사업 역량을 선보였다고 11일 밝혔다.

'매니페스트 콘퍼런스'는 글로벌 공급망과 물류 산업을 대표하는 기업과 기술 리더들이 참여해 미래 기술과 산업 트렌드를 논의하는 행사다. 올해는 화주, 물류 솔루션·서비스 기업, 스타트업, 투자자 등 7천200여 명이 참석했다.

삼성SDS, 매니페스트 2026에서 글로벌 디지털 물류 해법 공개(이미지=삼성SDS)

삼성SDS는 행사 기간 세션 발표와 전시 부스를 운영했다. 글로벌 화주사와 파트너사를 대상으로 비즈니스 미팅과 네트워킹을 진행하며 북미와 유럽 시장 확대에 나섰다.

전시 부스에서는 디지털 물류 서비스 플랫폼 '첼로스퀘어(Cello Square)'를 중심으로 통합 물류 서비스를 소개했다. 견적, 예약, 정산을 하나의 플랫폼에서 처리하는 구조다. 해상, 항공 등 국제 운송은 물론 내륙 운송과 창고를 포함한 로컬 물류까지 IT 기반으로 통합 제공하는 점을 강조했다.

세션 발표에서는 급변하는 글로벌 공급망 환경에서 기업들이 직면한 과제를 짚었다. 지정학적 리스크, 기후 변화, 해상 인프라 제약, 운항 제한 등으로 운송 가시성과 투명성이 낮아지고 있다는 점을 언급했다.

삼성SDS는 해법으로 데이터 기반 글로벌 운송 컨트롤 타워를 제시했다. 첼로스퀘어를 통해 물류 전 과정을 실시간 모니터링하고, AI와 머신러닝 기반으로 위험 요인을 사전에 예측한다는 설명이다. 정확한 도착 예정 시각을 제공해 의사결정 속도와 정확도를 높인다고 덧붙였다.

특히 교세라와 공동으로 유럽 지역 창고 및 로컬 운송 혁신 사례를 공개했다. 공장, 운송, 통관, 창고, 유통까지 전 과정을 통합한 IT 기반 물류 서비스를 적용해 데이터 투명성을 확보하고 운영 효율을 개선한 사례다.

마르텐 실레센 교세라 물류 담당 임원은 "삼성SDS의 IT 기반 물류 서비스를 적용해 데이터 투명성을 높이고 의사결정 체계를 자동화함으로써 물류 효율성을 크게 향상시켰다"며 "지속적인 협력을 통해 비즈니스 혁신을 이어가겠다"고 말했다.

오구일 삼성SDS 물류사업부장 부사장은 "매니페스트 2026은 삼성SDS의 디지털 물류 서비스 역량을 글로벌 시장에 알리고, 물류·공급망 기술 리더들과 네트워크를 강화한 자리였다"며 "앞으로도 AI와 클라우드 기반 기술을 지속 고도화해 글로벌 사업을 확대하겠다"고 밝혔다.