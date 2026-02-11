코와 턱에는 왜 ‘구진성 여드름 흉터’ 잘 생기나

여드름 흉터는 모양에 따라 크게 ▲패인 흉터 ▲튀어나온 흉터 ▲켈로이드 흉터 등으로 나눌 수 있다. 패인 흉터 80%, 튀어나온 흉터 17%, 켈로이드 흉터 3% 등의 비율로 보고돼 있다.

여드름 흉터가 발생한 얼굴 부위에 따른 특징도 있다. 이마에서 코와 턱으로 이어지는 부위를 ‘T존’이라고도 하는데, 그중에서 코와 턱에는 튀어나온 흉터가 흔히 발생한다.

특히 코와 턱에 작은 조약돌 모양으로 오톨도톨하게 돌출된 흉터를 ‘구진성 여드름 흉터’로 분류하기도 한다. 구진성 여드름 흉터는 2~4mm 크기로 피부색과 같거나 흰색에 가까우며 여드름과 헷갈리는 경우들도 있다. 실제로 코나 턱에 생긴 여드름 치료하러 왔다고 하는 사람 중에 구진성 여드름 흉터로 진단되는 사례들도 종종 있다.

반면에 뺨에는 패인 여드름 흉터가 많으며, 턱에서 귀 쪽으로 이어지는 부위인 턱선에는 켈로이드 흉터 발생 빈도가 높다.

김영구 원장은 두 종류 이상의 여드름 흉터가 생겼을 때 정확한 진단과 치료법 선택이 중요하다고 조언했다

이처럼 얼굴 부위에 따라 여드름 흉터가 달라지는 원인은 다 밝혀지진 않았으나, 일반적으로 ‘피지샘의 분포’와 ‘피부와 뼈와 거리’ 등으로 풀이한다.

피지를 분비하는 피지샘은 두피와 코, 턱 등 얼굴 가운데 부위에 많고, 뺨 쪽으로 갈수록 적게 분포한다. 피지가 많이 분비되는 코와 턱에는 튀어나온 흉터 발생 확률이 높고 피지 분비가 상대적으로 적은 뺨에서 염증성 여드름이 3주 이상 이어지면 패인 흉터 발생 위험이 증가한다.

켈로이드 흉터는 피부와 뼈가 가까운 부위에서 흔히 발생하는 것으로 알려져 있다. 얼굴에서는 턱에서 귀로 이어지는 부위인 턱선과 갈비뼈에 가까운 가슴 피부, 귓불 등에 켈로이드 흉터가 흔한 편이다. 다만 여드름 흉터가 한 가지 유형만 생기지 않고, 두 종류 이상 함께 발생하는 경우들도 적지 않다.

김영구 연세스타피부과 강남점 대표원장은 “특히 두 종류 이상의 여드름 흉터가 생겼을 때일수록 정확한 진단과 치료법 선택이 중요하다”라며 “코와 턱의 구진성 여드름 흉터에 핀홀법을 적용하면 흉터 개선 효과가 좋다”라고 말했다.