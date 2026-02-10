LG전자, GS건설과 재개발 가전구독 맞손

LG전자는 GS건설과 '재개발정비사업 가전 구독 사업 양해각서(MOU)'를 체결했다고 10일 밝혔다.

체결식은 지난 9일 서울 종로구 청진동 GS건설 본사에서 열렸다. LG전자 박재성 한국B2B그룹장, 정수봉 한국건설영업담당(상무), GS건설 이상의 도시정비사업실장, 정금모 도시정비영업팀 상무 등 주요 관계자들이 참석했다.

이상의 GS건설 도시정비사업실장(왼쪽)과 박재성 LG전자 한국B2B그룹장이 업무협약 기념 사진을 찍고 있다. (사진=LG전자)

양사는 서울 성동구 성수전략정비지구 1지구를 첫 목표로 정했다. 2009년 서울 전략정비구역으로 선정된 5개 지역 중 한 곳이다. 내년 3천여 세대, 16개동 65층 규모 초고층 랜드마크 단지가 구축될 예정이다. 올 1월부터 시공사 선정이 진행되고 있다.

LG전자는 GS건설이 시공사로 최종 선정되면 차별화된 가전 구독 서비스로 LG 빌트인 가전제품을 제공한다는 방침이다.

냉난방공조(HVAC) 환기제품도 적용된다. 창문을 열 필요가 없어 미세먼지나 황사, 폭염·폭서 등 외부 상황에 구애 받지 않고 환기가 가능한 B2B 전용 제품이다.

박재성 LG전자 한국B2B그룹장은 "서울 강북 핵심지역 신흥 초고층 랜드마크 단지에 걸맞는 초프리미엄 주거 경험을 GS건설과 함께 구현하겠다"고 말했다.