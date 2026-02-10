설 앞두고 모바일 홈쇼핑 축산가공식품 구매 184%↑

홈쇼핑모아, 16일까지 설 식품관 운영…홈쇼핑 설 선물 상품 최대 20% 할인

유통입력 :2026/02/10 15:44

버즈니(공동대표 남상협, 김성국)는 설 명절을 앞두고 모바일 홈쇼핑에서 LA갈비 등 축산가공식품 관련 구매가 큰 폭으로 증가했다고 10일 밝혔다.

'홈쇼핑모아'에 따르면 이번 달 1일부터 9일까지 홈쇼핑모아 이용자의 축산가공식품 구매 건수는 전월 동기 대비 184% 증가한 것으로 나타났다. 사과 등 과일은 34% 증가했으며, 건강즙과 해산물은 각각 44%, 160% 증가한 것으로 조사됐다.

26년 설 모바일 홈쇼핑 식품 구매 증가

설 명절 선물 관련 검색량도 증가했다. 같은 기간 홈쇼핑모아 이용자가 식품 카테고리에서 명절 선물로 가장 많이 검색한 키워드는 ‘LA갈비’가’ 꼽혔다. 이어 사과, 새우, 견과류, 굴비 순으로 높은 검색량을 기록했다.

홈쇼핑모아는 이달 16일까지 설 식품관을 특별 운영한다. 명절 선물 쇼핑부터 명절 준비 상품까지 한곳에서 모아 볼 수 있고, 최대 20% 할인까지 받을 수 있다.

