NHN, 수집형 RPG ‘어비스디아’ 출시 임박…버스 랩핑 등 이색 옥외광고 ‘눈길’

NHN(대표 정우진)은 수집형 액션 RPG ‘어비스디아’의 1분기 정식 출시를 앞두고, 서울 주요 도심을 중심으로 한 대규모 옥외광고 및 이색 마케팅을 전개한다고 10일 밝혔다.

출시 막바지 작업에 한창인 ‘어비스디아’는 최근 강남, 홍대 등 유동 인구가 많은 지역에 대형 옥외광고를 설치하고, 게임 내 캐릭터들로 꾸며진 ‘버스 랩핑’ 광고를 선보인다. 버스 랩핑 광고는 주요 캐릭터인 '칼리아세린', ‘루비’, ‘라피스’ 등의 일러스트를 배치해 게임의 분위기를 미리 경험할 수 있도록 기획됐다.

NHN은 지난해 말 진행된 ‘AGF 2025’에서 ‘어비스디아’를 국내 최초 공개한 바 있다. 이번 옥외광고는 당시의 열기를 이어가고, 서브컬처 장르의 핵심인 ‘캐릭터성’을 대중에게 각인시키려는 전략의 일환이다.

‘어비스디아’는 세계를 오염시키는 ‘어비스 슬릿’을 정화하는 특별한 존재 ‘조율사’의 여정을 담은 수집형 RPG다. ▲4인 캐릭터가 동시에 전투를 펼치는 화려한 액션 ▲캐릭터와 식사하며 교감하는 ‘식사 데이트’ 콘텐츠 ▲성우 풀 보이스가 적용된 몰입감 넘치는 스토리가 특징이다.

NHN 관계자는 "어비스디아의 정식 출시를 기다려 주시는 이용자분들에게 게임의 매력을 더욱 가깝게 전달하고자 이번 이색 마케팅을 준비했다"며, "남은 기간 완성도를 높여 서브컬처 팬들이 만족할 수 있는 최상의 경험을 선사할 것"이라고 밝혔다.

‘어비스디아’는 현재 공식 홈페이지와 구글 플레이, 애플 앱스토어를 통해 사전 등록을 진행 중이다. 참여자 전원에게는 주요 캐릭터인 ‘SR 엘레나’를 포함해 게임 내 유료 재화인 ‘에스트’, ‘마나링’, ‘경험치 물약’ 등 풍성한 아이템을 지급한다. 카카오게임에서 사전예약을 하면 선착순으로 어비스디아 액션 이모티콘을 받을 수 있다.