유로보틱스, 삼성전자 C랩 아웃사이드 선정

자율보행 로봇 기술 스타트업 유로보틱스는 삼성전자 C랩 아웃사이드에 선정됐다고 10일 밝혔다.

유로보틱스는 산악 환경과 같은 비정형 험지와 건설 현장처럼 주변 변화가 심한 환경에서도 로봇이 기민하고 안정적으로 이동할 수 있도록 자율보행 기술을 개발하고 있다.

특정 로봇 플랫폼에 종속되지 않고 다양한 범용 하드웨어에 적용할 수 있다. 다만 로봇마다 탑재된 센서와 컴퓨터 성능이 제각기 다른 만큼, 실제 현장에서 안정적으로 구현하려면 '시력(센싱)'과 연산 성능을 확보할 수 있는 최소한의 구성이 필요하다.

이동킷 험지 이동 촬영 (사진=유로보틱스)

이를 위한 하드웨어가 '이동킷'이다. 이동킷은 유로보틱스의 자율보행 기술을 보다 다양한 로봇에 빠르게 적용할 수 있도록 설계된 모듈형 키트로, 로봇이 비정형 지형에서도 주변 환경을 인지하고 안정적으로 이동하도록 돕는다.

유로보틱스 비정형 보행 기술은 재질과 형태가 각기 다른 지면에서도 자중을 안정적으로 제어할 수 있는 역량을 갖췄다. 이 점이 C랩 아웃사이드 선정에도 긍정적으로 평가된 것으로 보인다.

회사는 최근 이동킷을 탑재하고 산악 환경에서도 안정적으로 걷는 데모 영상을 공개했다. 산악 환경은 비정형 환경 중에서도 난이도가 높은 영역으로 꼽힌다. 산악 지형에서 휴머노이드의 안정적인 보행을 구현한 데모는 세계 최초 사례다.

공개된 또 다른 영상에서는 일반적인 조깅은 물론 무동력 트레드밀 위에서도 안정적으로 달리는 로봇의 모습을 공개하며, 로봇이 인간 사회의 다양한 물리적 공간으로 스며들 수 있는 가능성을 제시했다.

유병호 유로보틱스 대표는 "이동킷을 중심으로 자율보행 기술의 적용 범위를 넓히고 휴머노이드까지 포함한 범용 로봇 생태계에서 실사용 가능한 수준으로 고도화하고 산업 현장에도 적용하겠다"고 말했다.

유로보틱스는 이번 C랩 아웃사이드 선정을 계기로 비정형 험지 및 급변 환경에서의 자율보행 기술을 고도화하고, 이동킷 기반의 적용 범위를 확대해 나갈 계획이다.