몽클로스, 올리브영 오프라인 매장도 입점

뷰티 브랜드 몽클로스가 국내 최대 헬스앤뷰티(H&B) 스토어 올리브영 온·오프라인 매장 및 글로벌몰 800여 개 점에 동시 입점했다고 9일 밝혔다.

몽클로스는 지난 7월 첫 올리브영 온라인몰 입점 직후, 단 열흘 만에 올리브영 판매 랭킹 전체 1위 및 헤어케어 카테고리 랭킹 1위를 기록했다. 또한 2026년 1월에는 올리브영 온오프라인 전사 행사인 ‘올영픽 프로모션’의 메인 브랜드로 선정되는 등 K-뷰티 시장에서 주목을 받은 브랜드이다.

이런 성과를 바탕으로 몽클로스는 올리브영 매장 중 강남 최대 규모인 ‘올리브영 센트럴 강남 타운’을 비롯 가로수길 타운, 명동 2가점 등 국내 고객뿐 아니라 해외 방문객이 밀집한 주요 거점 매장에 진출하며 본격적인 소비자 접점 확대에 나섰다.

몽클로스

이번 입점을 통해 몽클로스는 기존 헤어 케어 라인 전체(샴푸/트리트먼트/에센스) 5종을 올리브영에서 처음 선보이게 됐다. 몽클로스 헤어 케어 라인은 프랑스 남부 산지에서 유래한 포도주 추출물의 항산화 에너지와 고기능성 펩타이드 처방을 결합해 두피 건강과 모발 볼륨 케어까지 아우르는 토털 헤어 솔루션을 제공한다.

관련기사

특히, ‘벨벳 볼륨 샴푸’는 일상의 미학을 중시하는 팬들 사이에서 ‘욕실의 오브제가 되는 샴푸’로 입소문을 타며 정식 입점 전부터 올리브영 고객들의 끊임없는 요청을 받아온 제품이다.

몽클로스 관계자는 “한남동 플래그십 스토어 등 오프라인 공간에서 보여준 국내외 팬덤의 열광적인 성원에 힘입어 올리브영 입점하게 됐다”며, “K-뷰티 주요 거점 쇼핑 공간인 ‘센트럴 강남 타운’을 비롯한 전국 올리브영 매장을 통해 더 많은 고객이 몽클로스만의 감도 높은 헤어 케어를 경험하길 바란다”고 말했다.