[인사]울산과학기술원(UNIST)

인사입력 :2026/02/09 12:55

박희범 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

◇보직교수

▲ 헬스케어센터장 이상일 

박희범 기자hbpark@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
울산과학기술원 UNIST

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

빗썸 비트코인 오지급 사건…돌려주지 않으면 무슨 일 생길까

[ZD브리핑] 세미콘코리아 역대 최대 규모 개막…주요 게임사 실적 공개

美 출장길 오른 최태원 SK 회장…엔비디아 등 빅테크와 AI 회동

"인간과 경쟁하는 AI 현실로…몰트북, 시작에 불과하다"

ZDNet Power Center