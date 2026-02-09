ZDNet Korea 뉴스레터 구독신청
구독신청
닫기
ZDNet USA
ZDNet China
ZDNet Japan
English
지디넷 웨비나
뉴스
최신뉴스
방송/통신
컴퓨팅
홈&모바일
인터넷
반도체/디스플레이
카테크
헬스케어
게임
중기&스타트업
유통
금융
과학
디지털경제
취업/HR/교육
생활/문화
인사•부음
글로벌뉴스
AI의 눈
스테이블코인
배터리
AI의 눈
IT'sight
칼럼•연재
포토•영상
[인사]울산과학기술원(UNIST)
인사
입력 :2026/02/09 12:55
박희범 기자
기자 페이지 구독
기자의 다른기사 보기
◇보직교수
▲ 헬스케어센터장 이상일
박희범 기자
hbpark@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
울산과학기술원
UNIST
라이브리 댓글 작성을 위해 javascript를 활성화해 주세요
지금 뜨는 기사
이시각 헤드라인
빗썸 비트코인 오지급 사건…돌려주지 않으면 무슨 일 생길까
[ZD브리핑] 세미콘코리아 역대 최대 규모 개막…주요 게임사 실적 공개
美 출장길 오른 최태원 SK 회장…엔비디아 등 빅테크와 AI 회동
"인간과 경쟁하는 AI 현실로…몰트북, 시작에 불과하다"
ZDNet Power Center