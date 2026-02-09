싸고 빨라지더니…CU 반값택배, 이용 건수 40% 급증

BGF리테일이 운영하는 편의점 CU는 반값택배(구 알뜰택배) 서비스를 롯데글로벌로지스로 이관한 이후 익일 배송률이 95%를 넘어서며 이용 건수가 40% 이상 증가했다고 9일 밝혔다.
CU는 지난달부터 기존 자체 물류망을 활용하던 반값택배를 롯데글로벌로지스로 이관했다. 이전에는 접수 후 배송까지 최대 6일가량 소요됐지만, 배송사 이관 후에는 수거 다음 날 대부분의 물량이 도착하는 ‘익일 배송’ 체계를 구축했다는 설명이다.
이용 고객들도 빠르게 증가하고 있다. 지난 1월 한 달간 CU 반값택배 이용 건수는 전년 동기 대비 42.1% 증가했다.
CU는 더 많은 고객들이 빨라진 CU 반값택배를 경험할 수 있도록 2월 한 달간 ‘200원 무제한 할인 행사’를 진행한다.
포켓CU를 비롯해 중고 거래 플랫폼 ‘당근’, ‘번개장터’를 통해 CU반값택배를 이용하는 고객을 대상으로 무게와 횟수 제한 없이 건당 200원 할인한다. 할인 적용 시 최종 운임은 500g 이하 1600원, 1㎏ 이하 1900원, 5㎏ 이하 2300~2500원이다.
이와 함께 골드바 1돈을 증정하는 ‘행운의 골드바 주인공은?’ 경품 행사도 진행한다. 2월 한 달간 CUpost 회원이 점포 내 택배 장비 또는 CUpost 웹·앱을 통해 반값택배를 이용하면 자동으로 응모된다.
관련기사
- GS25, 국내택배 최대 300원 할인2026.02.02
- CU, 택배 배송사 롯데글로벌로지스로 일원화2025.12.29
- "편의점 택배도 내일 받는다"…GS25, ‘내일반값·내일택배’ 출시2025.12.15
- CU, 일본 반값택배 서비스 출시…최대 83% 저렴2025.10.29
추첨을 통해 적마 골드바 1돈(1명), 호작도 순금 코인 0.1g(5명), CU 모바일상품권 1만원권(100명)을 증정한다.
연정욱 BGF네트웍스 대표는 “최근 배송사 일원화를 통해 CU 반값택배의 서비스 품질을 획기적으로 개선한 뒤 이용 건수 증가 등 가시적인 효과를 보이고 있다”며 “앞으로도 합리적 가격과 전문 택배 수준의 서비스를 제공해 CU를 가장 편리한 택배 플랫폼으로 발전시켜 나갈 것”이라고 말했다.