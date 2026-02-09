싸고 빨라지더니…CU 반값택배, 이용 건수 40% 급증

BGF리테일이 운영하는 편의점 CU는 반값택배(구 알뜰택배) 서비스를 롯데글로벌로지스로 이관한 이후 익일 배송률이 95%를 넘어서며 이용 건수가 40% 이상 증가했다고 9일 밝혔다.

CU는 지난달부터 기존 자체 물류망을 활용하던 반값택배를 롯데글로벌로지스로 이관했다. 이전에는 접수 후 배송까지 최대 6일가량 소요됐지만, 배송사 이관 후에는 수거 다음 날 대부분의 물량이 도착하는 ‘익일 배송’ 체계를 구축했다는 설명이다.

이용 고객들도 빠르게 증가하고 있다. 지난 1월 한 달간 CU 반값택배 이용 건수는 전년 동기 대비 42.1% 증가했다.

CU반값택배. (제공=BGF리테일)

CU는 더 많은 고객들이 빨라진 CU 반값택배를 경험할 수 있도록 2월 한 달간 ‘200원 무제한 할인 행사’를 진행한다.

포켓CU를 비롯해 중고 거래 플랫폼 ‘당근’, ‘번개장터’를 통해 CU반값택배를 이용하는 고객을 대상으로 무게와 횟수 제한 없이 건당 200원 할인한다. 할인 적용 시 최종 운임은 500g 이하 1600원, 1㎏ 이하 1900원, 5㎏ 이하 2300~2500원이다.

이와 함께 골드바 1돈을 증정하는 ‘행운의 골드바 주인공은?’ 경품 행사도 진행한다. 2월 한 달간 CUpost 회원이 점포 내 택배 장비 또는 CUpost 웹·앱을 통해 반값택배를 이용하면 자동으로 응모된다.

추첨을 통해 적마 골드바 1돈(1명), 호작도 순금 코인 0.1g(5명), CU 모바일상품권 1만원권(100명)을 증정한다.

연정욱 BGF네트웍스 대표는 “최근 배송사 일원화를 통해 CU 반값택배의 서비스 품질을 획기적으로 개선한 뒤 이용 건수 증가 등 가시적인 효과를 보이고 있다”며 “앞으로도 합리적 가격과 전문 택배 수준의 서비스를 제공해 CU를 가장 편리한 택배 플랫폼으로 발전시켜 나갈 것”이라고 말했다.