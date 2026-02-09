롯데百 노원점, ‘400평 뷰티관’ 선봬…동북 상권 최대 규모

롯데백화점이 지난 5일 노원점 1층에 프리미엄 뷰티 콘텐츠를 총망라한 ‘초대형 뷰티 전문관’을 선보였다고 9일 밝혔다.

지난해 3월부터 전체 80% 규모에 이르는 역대 최대 전관 재단장을 본격화한 노원점은 지난해 11월에는 2층에 상권 최대 규모 ‘K패션 전문관’을 열고, 같은해 12월에는 8층에 프리미엄 ‘스포츠 메가숍’을 유치했다.

이번에 문을 연 뷰티 전문관은 서울 동북 상권에 없는 ‘초격차 프리미엄 뷰티 경험’을 선사하겠다는 목표로 약 1년에 거쳐 완성됐다. ‘우아한 뷰티’ 경험을 강조한 ‘연꽃 연못(L.pond)’이라는 콘셉트로 서울 동북 상권 최대인 약 400평 규모의 공간에 25개 국내외 프리미엄 뷰티 브랜드를 모았다.

서울 노원구에 위치한 롯데백화점 노원점 1층에 새단장 오픈한 서울 동북 상권 최대 '뷰티 전문관' (제공=롯데백화점)

해외 럭셔리 뷰티 매장은 ‘뷰티 플래그십 스토어’으로 수준을 높였다. 대표 브랜드인 샤넬, 디올 뷰티 매장은 면적을 넓히고 체험형 콘텐츠를 결합한 복합형 매장으로 확대 개편했다. 특히 ‘샤넬 뷰티’ 매장은 VIP 컨설테이션 존 신설해 우수고객 대상 뷰티 상담 서비스를 특화하고, ‘디올 뷰티’ 매장도 글로벌 신(新) 콘셉트를 적용해 체험형 뷰티 매장으로 전환한다.

‘프리미엄 니치 퍼퓸’ 브랜드도 확대했다. ‘메종마르지엘라 퍼퓸’, ‘로에베 퍼퓸’ 매장 등을 서울 동북 상권 최초로 유치하고, ‘딥티크’, ‘바이레도’, ‘불리’ 등 다양한 인기 럭셔리 향수 매장도 새롭게 선보였다.

뷰티 서비스도 강화했다. ‘설화수’ 매장에서는 1대1 고객 맞춤형 뷰티 케어 서비스를 제공하고, ‘에스티로더’ 매장에서는 리클라이너 서비스를 추가했다.

롯데벡화점은 오는 26일 노원점 1층에 ‘주얼리 전문관’도 선보인다. 주얼리관을 뷰티관과 연결해 조성하며 ‘디디에두보’, ‘론드’, ‘미스그린’ 등 총 12개 K-프리미엄 주얼리 매장이 입점한다.

한지연 롯데백화점 노원점장은 “새롭게 조성한 뷰티 전문관은 뷰티 콘텐츠에 대한 노원 지역 상권의 미래 수요까지 고려한 선제적 투자”라며 “노원점을 서울 동북 상권을 대표하는 뷰티 랜드마크로 지속 성장시켜 나갈 것”이라고 말했다.