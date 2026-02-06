홈플러스 "1월 월급 절반 지급, 2월 급여일 지키기 어려워"...노조 반발

홈플러스가 유동성 악화로 미지급한 1월분 임직원 급여를 절반만 지급한다는 입장을 내놨다. 이에 노동조합은 사측의 책임 회피라며 강하게 반발하고 있다.

홈플러스는 6일 경영진 메시지를 통해 “회생계획안 동의 지연에 따른 임금 미지급 상황이 발생한 것에 대해 매우 안타까울 따름”이라며 “현재 자금 상황은 녹록하지 않지만, 1월 급여지급 유예로 직원들이 겪고 있는 불편함을 덜기 위해 긴급히 상품 대금 등 필수 운영자금 지급 유예로 재원을 마련해 1월 미지급 급여 중 50%를 2월 12일에 지급할 예정”이라고 밝혔다.

다만 경영진은 설 명절 상여금과 2월 급여 지급일은 지키기 어렵다고 설명했다. 홈플러스의 급여 지급일은 매달 21일이고, 매년 명절 당일 1주일 전에 상여금을 지급해 왔다.

홈플러스 입구

경영진은 “긴급운영자금 확보에 최선을 다하고 있으나 이해관계자들의 의견조율이 원활하게 이뤄지지 않고 있는 상황”이라며 “지급시기를 명확하게 말하지는 못하지만, 회생계획안 동의를 통한 긴급운영자금대출로 재무상황 개선 시 유예된 임금과 상여금을 지급할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 설명했다.

홈플러스 노동조합은 반발했다. 민주노총 산하 마트산업노동조합 홈플러스 지부는 설명을 내고 “사측이 보낸 메시지는 경영진의 무능과 거짓말을 자백한 문서에 불과하다”며 “그동안 사측은 마트노조가 회생계획안에 동의하지 않아 대출이 시행되지 않는 것처럼 현장을 선동해왔다”고 주장했다.

이어 “이번 발표로 대출 지원 원인이 ‘이해관계자들의 의견 조율 실패’에 있음을 명시했다”며 “이는 대출이 막힌 진짜 이유가 채권단조차 설득하지 못한 사측 계획안의 부실함에 있었음을 스스로 인정한 것”이라고 지적했다.