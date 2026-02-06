휴네시온, 매출 377억 역대 최대...영업익도 50% 늘어

정보보안 소프트웨어 전문기업 휴네시온(대표 정동섭)이 지난해 역대 최대 매출을 달성했다. 영업이익도 전년 대비 50% 이상 늘었다.

휴네시온은 지난해 매출액 377억 3012만원으로 연결매출 기준 역대 최대를 달성했다고 5일 밝혔다. 영업이익은 48억 238만원으로 주력제품 다각화 및 클라우드사업 매출 증가 등으로 인해 전년 대비 52% 증가했고, 당기순이익은 59억 7373만원으로 전년 대비 60% 증가했다.

휴네시온의 주력 제품인 망연계 솔루션 '아이원넷'(i-oneNet)을 비롯해 공공조달 3개 부문에서 시장 1위를 달성하며 주력제품을 본격적으로 다각화했다. 지난해 AI, 클라우드 환경으로 전환 및 대규모 사이버보안 사고로 인한 정부의 정보보호 종합대책 발표와 국가망보안체계(N2SF) 보안 가이드라인 발표 등 시장 변화에 맞춘 대응이 실적에 긍정적인 영향을 준 것으로 분석됐다. 올해는 국정원에서 국가망보안체계 (N²SF) 정책을 본격적으로 시행하면서 국내 IT·정보보호 시장이 활성화될 것으로 보고 있다.

휴네시온타워 전경

또한, 휴네시온은 2018년 상장 이후 8년 연속 배당금을 지급하고 있는데, 올해 실적 성장의 성과를 주주와 공유하고 주주가치 제고를 강화하기 위해 배당 확대를 결정했다. 보통주 1주당 50원의 지난해 결산배당을 결의했다. 배당총액은 4억 6129만원 규모이며 시가배당율은 1.3%이다. 결산 배당금은 정기주주총회 이후 1개월 이내 지급될 예정이다.

정동섭 휴네시온 대표는 “최근 수년간 PBR(주가순자산비율)이 약 0.7배 수준으로 견고한 실적과 자산 가치에 비해 상대적으로 기업가치가 저평가됐다”라며 “AI 시대 고도화되는 사이버 위협에 대응할 수 있는 AI 기반 지능형 엔진 적용, 글로벌 시장 진출 준비 등 미래 성장 동력 확보를 위한 지속적인 노력이 기업 가치 제고로 이어지도록 하겠다”고 밝혔다.