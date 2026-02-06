[인사] 산업통상부

인사입력 :2026/02/06 09:10

주문정 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

◇과장급 전보 ▲배터리전기전자과장 강규형

주문정 기자mjjoo@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
인사 산업통상부

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

네이버 "AI 에이전트 이달 말 출시…로봇은 엔비디아 플랫폼 활용"

동양 선과 서양 테크 화려한 결합…테크노 샤먼, 우주적 종합예술 만들다

[AI는 지금] 오픈AI·앤트로픽, 코딩 AI 정면승부…SW 재편 우려에 美 증시도 '흔들'

추락하는 비트코인…"디지털 금 맞나요?"

ZDNet Power Center