[인사] 산업통상부
인사
입력 :2026/02/06 09:10
주문정 기자
◇과장급 전보 ▲배터리전기전자과장 강규형
주문정 기자
mjjoo@zdnet.co.kr
