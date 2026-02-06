ZDNet Korea 뉴스레터 구독신청
[인사]과학기술정보통신부
방송/통신
입력 :2026/02/06 06:04
박희범 기자
기자의 다른기사 보기
◇ 국장급 승진
▲ 기초원천연구정책관
윤경숙
▲ 우정사업본부 전북지방우정청장
구본준 (이상 2월 6일자)
박희범 기자
hbpark@zdnet.co.kr
과학기술정보통신부
