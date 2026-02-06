[인사]과학기술정보통신부

방송/통신입력 :2026/02/06 06:04

◇ 국장급 승진

▲ 기초원천연구정책관 윤경숙

▲ 우정사업본부 전북지방우정청장 구본준 (이상 2월 6일자)

