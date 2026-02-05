에코프로비엠, 작년 영업익 흑전…올해 유럽 공략 강화

에코프로비엠이 지난해 유럽 전기차용 양극재 판매 회복 등에 힘입어 연간 흑자전환에 성공했다.

에코프로비엠은 지난해 연결기준 매출 2조 5338억원, 영업이익 1428억원을 기록했다고 5일 밝혔다. 매출은 전년 대비 8% 줄었지만 영업이익은 흑자 전환했다.

에코프로비엠은 인도네시아 투자 성과와 4분기 유럽 전기차용 양극재 판매 회복으로 흑자 전환했다고 설명했다.

에코프로비엠은 그룹 차원에서 진행한 인도네시아 인도네시아 모로왈리 산업단지(IMIP) 제련소 투자 중 PT ESG 제련소의 지분 10%를 인수하며 투자 이익을 거뒀다.

에코프로가 투자한 인도네시아 제련소의 모습

지난해 4분기 유럽 전기차용 양극재 판매가 회복한 점도 실적 성장에 기여했다. 지난해 4분기 전기차용 양극재 판매액은 3088억원으로 전분기 대비 4% 늘었다.

올해부터는 글로벌 시장 공략에 속도를 낼 방침이다.

에코프로비엠은 상반기 헝가리 공장 상업 생산을 시작한다. 헝가리 데브레첸에 위치한 에코프로비엠 양극재 공장의 생산능력(CAPA)은 연 5만4000톤이다. 이를 통해 유럽 현지 고객 수요에 신속하게 대응하고 물류비 절감 등 원가 경쟁력을 확보해 유럽 시장 점유율을 확대한다는 계획이다.

올해 영국, 독일 등 주요 국가에서 전기차 보조금이 확대될 것으로 예상되는 가운데 역내 대규모 양극재 생산 공장을 확보하며 신규 고객 확보도 기대했다. 헝가리에는 삼성SDI, CATL 등 글로벌 셀 제조사들과 BMW 등 글로벌 OEM들이 위치해 있다.

충북 오창에 위치한 에코프로비엠 외경 모습 (사진=에코프로)

제품 포트폴리오도 프리미엄부터 보급형까지 다각화해 더 많은 잠재 수요에 대응할 계획이다.

중저가 전기차 시장을 겨냥한 고전압미드니켈(HVM)과 리튬망간리치(LMR) 양극재는 물론 로봇 시장 확대로 주목받고 있는 전고체 배터리 개발에도 속도를 낸다는 방침이다.

에코프로비엠은 전고체 배터리의 핵심 소재인 고체 전해질 파일럿 공장을 가동하며 고객사와 품질 검증을 진행 중이다. 삼원계 하이니켈 양극재 기술 경쟁력을 활용한 전고체 배터리용 양극재 개발도 함께 진행하고 있다.

관련기사

그룹사인 에코프로이노베이션도 전고체 배터리용 리튬메탈 음극과 고체 전해질의 원재료인 황화리튬을 개발하고 있어 향후 에코프로 그룹이 전고체 배터리의 3대 소재를 모두 확보하게 된다고 강조했다.

김장우 에코프로비엠 경영대표는 “헝가리 공장 상업 생산을 계기로 유럽 주요 자동차 메이커들을 고객으로 확보하기 위한 노력을 가속화해 나갈 계획”이라며 “로봇 등에 적용될 미래 배터리 소재 개발에 대한 투자를 늘릴 계획”이라고 말했다.