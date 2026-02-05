ZDNet Korea 뉴스레터 구독신청
[인사] 국토교통부
인사
입력 :2026/02/05 13:36
주문정 기자
◇국장급 전보 ▲주택정책관 장우철
