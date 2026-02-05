[인사] 국토교통부

인사입력 :2026/02/05 13:36

주문정 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

◇국장급 전보 ▲주택정책관 장우철

주문정 기자mjjoo@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
인사 국토교통부

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

고정밀지도 반출 두고 미국 직접 찾아간 정부...왜?

동양 선과 서양 테크 화려한 결합…테크노 샤먼, 우주적 종합예술 만들다

[르포] 대동기어 사천공장, 전동화 다음은 '로봇'

AMD, 작년 4분기 사상 최대 실적에도 주가 17% 급락

ZDNet Power Center