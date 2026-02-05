"AI가 빵 이미지 학습해 자동 계산"...아임유, 베이커리 무인 주문결제 시스템 출시

포스·키오스크 전문기업 아임유(IMU)가 AI빵스캐너를 키오스크에 결합한 베이커리 무인 주문·결제 시스템을 출시했다고5일 밝혔다. AI빵스캐너와 키오스크의 결합을 통해 주문부터 결제까지 전 과정을 무인으로 운영할 수 있는 것이 특징이다.

AI빵스캐너는 이미지 인식 기반 인공지능(AI) 기술로 제품을 자동 식별한다. 바코드 없이도 제품을 인식하고 계산할 수 있어, 비닐로 포장하고 바코드를 부착하는 등의 번거로운 작업을 하지 않아도 된다. 작동 방식은 빵을 스캐너 위에 올려두고 버튼을 누르면 제품 종류와 수량이 자동 인식된다. 쟁반에 여러 개의 빵을 동시에 올려놔도 각 품목과 갯수를 한 번에 식별한다.

AI빵스캐너 결합 키오스크

이번에 신규 출시된 키오스크 결합형 시스템은 해당 AI 인식 기술이 고객 주문 동선에 직접 적용된다. 고객이 빵을 골라서 AI스캐너 위에 빵을 올려두면, 키오스크에 인식된 내역이 바로 뜬다. 이후 음료나 추가 메뉴를 선택해 결제까지 한 번에 진행할 수 있다.

AI빵스캐너 키오스크 결합형 시스템은 아임유 포스(POS) 시스템과 연동돼 주문·결제·정산 흐름을 하나의 운영 구조로 통합한다. 이를 통해 대형 베이커리 카페부터 중·소형 매장까지, 매장 규모와 운영 방식에 맞춘 유연한 무인 주문 환경 구축이 가능하다.

최재섭 아임유 대표는 “앞으로도 매장 환경에 맞춰 AI 기술과 POS·키오스크를 유기적으로 결합 실제 매장 운영에서 비용 절감 효과를 체감할 수 있는 자동화 모델을 지속적으로 제시할 것”이라고 밝혔다.