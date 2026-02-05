웨이크메이크 새 캠페인 모델 댄서 쿄카...립 대표 브랜드 도약 선언

색조 메이크업 브랜드 웨이크메이크가 2026년 캠페인 메시지 ‘MY COLOR, MY WAY’를 공개하고, 브랜드를 대표하는 모델로 댄서 쿄카를 발탁했다고 5일 밝혔다.

웨이크메이크는 이번 캠페인을 통해 “자신의 색과 스타일이 분명한 여자는 아름답다”는 브랜드가 지향하는 여성상을 선명하게 제시한다.

타인의 기준이 아닌, 스스로 선택한 컬러를 통해 자신만의 무드와 스타일을 완성하는 여성. 이것이 웨이크메이크가 정의하는 여성상이다. 이러한 브랜드 철학을 가장 상징적으로 보여주는 인물로 웨이크메이크는 쿄카를 선택했다. 쿄카는 컬러를 자신만의 방식으로 해석하며, 장르와 틀에 갇히지 않는 스타일을 구축해온 인물이다. 웨이크메이크는 쿄카를 단순한 제품 모델이 아닌, ‘MY COLOR, MY WAY’라는 브랜드 메시지를 대표하는 아이콘으로 캠페인 전면에 내세웠다.

웨이크메이크 ‘MY COLOR, MY WAY’ 캠페인 대표 이미지

‘MY COLOR, MY WAY’는 특정 제품이나 카테고리에 국한된 메시지가 아니다. 컬러를 정답처럼 제시하기보다, 각자의 라이프스타일과 분위기에 어울리는 컬러를 스스로 선택하고, 그 선택을 존중하자는 웨이크메이크의 브랜드 철학을 담고 있다. 웨이크메이크는 메이크업 전반을 통해 컬러가 곧 개인의 스타일이자 표현 방식이 될 수 있음을 이야기한다.

이번 캠페인에서는 립 카테고리를 중심으로 메시지를 풀어냈다. 쿄카는 ‘소프트 블러링 밤 스틱’ 누디 베이지 컬러 ‘허슬’을 선택해, 절제된 컬러 안에서도 시크하고 파워풀한 무드를 완성했다. 이는 웨이크메이크가 추구하는 웨어러블하면서도 전문적인 컬러 경쟁력을 상징적으로 보여주는 룩이다.

웨이크메이크는 캠페인과 함께 ‘헬시 글로우 밤 스틱’과 ‘소프트 블러링 밤 스틱’의 신규 컬러를 추가 출시하며, 총 40가지 립 컬러 라인업을 완성했다. 데일리부터 포인트 메이크업까지 폭넓게 활용 가능한 컬러 스펙트럼으로, 립은 물론 블러셔로도 사용 가능한 멀티 유즈 제품을 제안한다.

신규 컬러 4종(헬시 글로우 밤 스틱 20호 플레저, 19호 쉘피치 / 소프트 블러링 밤 스틱 15호 허슬, 20호 레이서)은 웨이크메이크 소비자 품평단 ‘웨이크메이커스’의 참여를 통해 최종 선정됐다. 컬러 취향이 뚜렷한 28명의 웨이크메이커스와 함께 품평회 및 샘플 테스트를 진행하며 컬러 완성도를 높였다.

웨이크메이크 관계자는 “MY COLOR, MY WAY는 립을 넘어 아이 메이크업, 베이스 등 전 카테고리에 걸쳐 웨이크메이크가 지속적으로 전달해 나갈 브랜드 메시지”라며 “앞으로도 웨이크메이크는 자신만의 컬러와 스타일을 주체적으로 선택하는 여성들을 위한 브랜드로서 컬러 경쟁력을 강화해 나갈 것”이라고 전했다.

웨이크메이크 ‘헬시 글로우 밤 스틱’과 ‘소프트 블러링 밤 스틱’ 신상 컬러는 올리브영 온·오프라인 매장에서 할인된 가격으로 만나볼 수 있다.