SGC에너지, 군산에 AI 데이터센터 만든다

친환경 종합에너지 기업 SGC에너지는 전북 군산 SGC그린파워 부지 3만5천 평을 활용해 인공지능(AI) 데이터센터 사업에 진출한다고 3일 밝혔다.

SGC에너지는 집단에너지 사업자를 넘어 AI 데이터센터 개발·투자, 에너지 인프라 구축까지 직접 참여하면서 사업의 완성도를 높이고 새로운 성장 동력 확보에 주력한다.

SGC에너지는 이날 KT, 미래에셋증권과 함께 본격적으로 AI 데이터센터 신사업 추진에 나섰다. 회사는 AI 데이터센터 사업 진출 계획을 발표하고, 참석 기업들과 사업 추진을 위한 실질적인 협력 방안을 도모했다.

3일, SGC에너지, KT, 미래에셋증권 경영진이 SGC에너지 서초구 본사에서 AI 데이터센터 구축 사업을 위해 협력하기로 했다. 왼쪽부터 KT 조양호 상무, SGC에너지 이우성 대표이사, 미래에셋증권 김정수 IB 2부문 대표 (사진=SGC에너지)

AI 데이터센터 건설 및 에너지·IT 인프라 구축, 사업 자금조달 등 사업 전 과정에 걸친 협력 방안에 대해 심도 있는 논의가 이어졌다.

센터는 전북 군산 국가제2산업단지 내 약 3만5천평 부지에 들어설 계획이다. 1단계 사업은 40MW 규모의 모듈형 데이터센터로, 올해 말 착공해 2028년 1분기 운영을 개시할 계획이다. 이후 총 300MW 규모까지 단계적으로 확장한다.

해당 부지는 AI 데이터센터 거점으로 최적의 지리적 이점을 갖추고 있다. 바다와 인접한 지리적 특성상 해양심층수를 활용한 냉각 시스템 구축이 가능하며, 자가 발전소를 통한 대규모 전력 공급이 가능하다는 점에서 독보적인 경쟁력을 갖췄다.

이러한 강점으로 안정적 전력 확보와 발열 문제 해결을 통한 최적의 데이터센터 에너지효율 평가지표(PUE) 구현 등 AI 데이터센터의 운영 경제성을 극대화할 것으로 예상된다.

무엇보다 SGC에너지의 집단에너지 사업 전문성을 바탕으로 한 안정적인 전력 인프라가 뒷받침되면서, 하이퍼스케일 데이터센터를 원하는 글로벌 기업에게 최적의 AI 데이터센터로 자리매김한다는 계획이다.

현재 수요처 확보가 순조롭게 진행 중이며, 주요 글로벌 빅테크 기업들이 입주 의향을 밝힌 만큼 사업 일정에 속도가 붙을 전망이다. SGC에너지는 AI 데이터센터 개발 사업자이자 출자자, 에너지 인프라 구축 사업자로서 프로젝트 전반을 주도할 계획이다.

이우성 SGC에너지 대표는 "SGC 그룹이 미래 핵심 사업인 AI 에너지 인프라 전문 기업으로 거듭나는 중요한 전환점이 될 것"이라며 "중장기 성장동력 발굴을 본격화하고 고부가가치 사업으로 영역 확장을 통해 기업 미래 가치를 극대화할 것"이라고 말했다.