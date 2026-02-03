이노그리드, '특허 경영' 결실…AI 클라우드 핵심 기술 쏟아냈다

이노그리드가 지난해 역대 최대 규모 특허 성과를 거두며 인공지능(AI) 기반 클라우드 핵심 기술력 확보에 박차를 가하고 있다.

이노그리드는 2025년 한 해 동안 9건의 특허 출원과 12건의 특허 등록을 완료했다고 3일 밝혔다. 이는 단일 연도 기준 창립 이후 최대 성과다. 이노그리드는 누적 특허 출원 75건, 등록 47건 등 총 122건의 클라우드 관련 지식재산권을 확보하게 됐다.

회사는 확보한 특허 기술을 자사 클라우드 풀스택 솔루션(IaaS, PaaS, CMP 등)에 적용해 제품 안정성과 실용성을 높이고 있다. 지난해 등록된 대표 특허로는 ▲AI 이상 사용량 예측 기반 자원 관리 시스템 ▲하이브리드 중앙처리장치(CPU) 이용 지능형 엣지 자원 할당 기술 ▲멀티 클러스터 통합 모니터링 시스템 등이 손꼽힌다.

(사진=이노그리드)

특히 'AI 이상 사용량 예측 시스템'은 가상 자원의 사용 이력을 분석해 미래 사용량의 급증이나 비정상 패턴을 미리 감지하고 자원 조정을 자동 수행한다. 또 '하이브리드 CPU 지능형 할당 기술'은 워크로드 특성에 따라 고성능과 고효율 코어를 자동 배치해 처리 성능과 에너지 효율을 동시에 잡았다.

관련기사

멀티 클러스터 통합 모니터링 시스템은 다수의 클러스터 데이터를 중앙 서버가 통합 관리하도록 설계돼 복잡한 클라우드 환경에서도 일관된 가시성을 제공한다.

김명진 이노그리드 대표는 "이번 성과는 우리가 지향하는 AI 기반 클라우드 및 데이터센터 매니지먼트 경쟁력을 뒷받침하는 핵심 근거"라며 "지속적인 연구개발(R&D) 투자를 통해 기술 중심 회사의 정체성을 강화하겠다"고 강조했다.