조이시티 '바이오하자드 서바이벌 유닛' TGS 2026 참가 마무리

현지 피드백 반영, 대만 및 아시아 시장 현지화 작업 집중

게임입력 :2026/02/02 14:45

진성우 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

조이시티(대표 조성원)는 '타이베이 게임쇼 2026'(이하 TGS 2026) 참가를 마쳤다고 2일 밝혔다.

이번 행사는 지난달 29일부터 2월1일까지 대만 타이베이 난강 전시 센터에서 열렸다. 이번 전시에서는 애니플렉스와 공동 개발 중인 모바일 전략 게임 '바이오하자드 서바이벌 유닛' 단독 부스를 마련했다.

현지 이용자는 원작 '바이오하자드' 세계관을 모바일 전략 장르로 충실히 재해석한 점에 높은 점수를 줬으며, 대만 유명 게임 인플루언서가 부스를 방문해 방송을 진행하는 등 온·오프라인에서 관심 받았다고 회사 측은 설명했다.

관련기사

'바이오하자드 서바이벌 유닛' TGS 2026 부스. 사진=조이시티

조이시티는 이번 전시를 통해 얻은 현지 이용자 피드백과 데이터를 바탕으로 대만 및 아시아 시장 현지화 작업을 마무리하고, 한국을 포함한 정식 서비스 준비에 박차를 가할 계획이다.

박준승 조이시티 전략사업본부장은 "전략 게임에 대한 이해도가 높고 열정적인 대만 게이머에게 긍정적인 평가를 받게 돼 기쁘다"며 "타이베이 게임쇼를 시작으로 아시아 시장 전역에 바이오하자드 서바이벌 유닛의 영향력을 확대해 나가겠다"고 전했다.

진성우 기자jinterview@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
조이시티 바이오하자드 서바이벌 유닛 모바일 전략 타이베이 게임쇼 TGS

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

점유율 2% 다음의 반격...업스테이지가 그리는 차세대 AI 포털

쿠팡 사태에 美 상장 노린 기업들 '전전긍긍'

'다음' 떠나보내는 카카오…포털업계 의미와 파장은

'다음' 품은 업스테이지, 경쟁력 있을까…AI로 분석했더니

ZDNet Power Center