치명률 최대 75%…니파 바이러스, 아시아 전역 비상

치명률이 최대 75%에 달하는 니파바이러스 감염증 환자가 인도에서 발생하면서 아시아 인근 국가들이 비상 경계 태세에 들어갔다. 사이언스얼랏 등 외신은 1일(현지시간) 인도 내 감염 사례 확인 이후 주변 국가들이 검역과 방역 조치를 강화하고 있다고 보도했다.

최근 인도 서벵골주에서 의료 종사자 2명이 니파바이러스에 감염된 사실이 확인되자 말레이시아, 싱가포르, 태국, 베트남, 홍콩 등 인근 국가들은 확산 방지를 위해 국경 검역과 감시 체계를 강화했다.

니파바이러스 입자(보라색)와 감염된 베로 세포(갈색)를 보여주는 전자현미경 이미지 (사진= NIAID/위키피디아)

니파바이러스는 파라믹소비리데과 헤니파바이러스속에 속하는 RNA 바이러스로, 사람과 동물 모두를 감염시킬 수 있다. 1998년 말레이시아의 돼지 농장에서 처음 보고된 지역 이름을 따 ‘니파바이러스(Nipah virus)’로 명명됐다.

니파바이러스의 주요 감염 경로는 크게 세 가지다. 첫째는 박쥐나 돼지 등 감염된 동물과의 직접 접촉이다. 둘째는 오염된 식품을 통한 감염으로, 감염된 박쥐의 체액에 오염된 대추야자 수액이나 즙을 섭취할 경우 전염될 수 있다. 셋째는 사람 간 전파로, 환자를 돌보는 과정에서 밀접한 접촉을 통해 감염된 사례가 보고된 바 있다. 다만 사람 간 전파는 다른 감염 경로에 비해 상대적으로 드문 것으로 알려졌다.

주요 증상은

니파바이러스 잠복기는 4일에서 최대 3주까지로 알려져 있다. 초기 증상으로는 발열, 두통, 근육통 등이 나타난다. 증상이 악화될 경우 현기증, 졸음, 의식 저하 등 신경계 증상으로 이어질 수 있다. 심한 경우 사망에 이를 수 있으며, 코로나19처럼 폐렴을 유발할 가능성도 있는 것으로 전해졌다.

현재까지 니파바이러스에 대한 승인된 치료제나 백신은 없다. 다만 호주에서는 ‘m102.4’라는 치료 후보 물질에 대한 연구가 진행 중이다. 해당 치료제의 1상 임상시험 결과는 2020년에 발표됐으며, 1회 투여 시 환자들이 비교적 양호하게 질병을 견뎌낸 것으로 나타났다. 예방 효과 가능성도 제기되고 있으나, 아직 임상 시험 단계로 효과를 단정하기는 어렵다.

외신들은 니파바이러스가 치명적이고 치료법이 없다는 점에서 우려할 만한 질병이지만, 코로나19와 같은 대규모 공중보건 위기로 확산될 가능성은 낮다고 평가했다. 이는 사람 간 전염이 빈번하지 않고, 주로 감염된 동물이나 오염된 음식 섭취를 통해 전파되기 때문이다.

현재 확진 사례가 보고된 지역 외에 거주하는 일반인의 감염 위험은 낮은 편이며, 발생 지역 내에서도 확진자 수가 제한적이고 보건 당국이 적극적인 방역 조치를 시행하고 있어 과도한 공포는 불필요하다는 분석이다.

다만 외신들은 인도나 방글라데시 등 니파바이러스 발생 지역을 방문한 뒤 몸 상태에 이상이 있을 경우, 여행 장소와 시기를 의료진에게 정확히 알리고 개인 위생 수칙을 철저히 지킬 것을 당부했다.