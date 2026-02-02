[인사]우주항공청

인사입력 :2026/02/02 13:17

◇과장급

▲국제협력담당관 김정훈 ▲우주항공산업기반과장 정관우

우주항공청

