넥써쓰, 2025년 영업익 9.5억…흑자전환

넥써쓰(대표 장현국)는 지난해 연결기준 잠정 실적으로 매출 367억 2,241만원, 영업이익은 9억 5,295만원으로 집계됐다고 2일 공시했다.

매출은 전년 동기 대비 386.3% 성장했고, 영업이익은 흑자전환에 성공했다.

지난해 4분기 매출액은 115억 9,900만원으로 전년 동기 대비 1천92.1% 증가했다. 같은 기간 영업이익은 1억 900만원, 당기순손실은 21억 8,400만원으로 집계됐다.

장현국 넥써쓰 대표

이번 실적은 OGF (BVI) Ltd. 및 오픈게임 파운데이션과의 용역 계약에 따른 매출 성장으로 수익구조가 개선됐다.

넥써쓰는 지난해 블록체인 사업을 축으로 사업 구조를 재편하며 실적 개선의 기틀을 마련했다. '로한2 글로벌', 'SHOUT!', '롬: 골든에이지 온 크로쓰' 등 다양한 타이틀을 온보딩하며 서비스 안정화와 글로벌 운영 체계를 갖췄다.

또 인공지능(AI) 기반 게임 제작 플랫폼 버스에잇과 블록체인 게임 경제 인프라 크로쓰 포지를 통해 온체인 기반 게임 생태계를 확장하고 있다. 버스에잇을 통해 등록된 누적 온보딩 게임 수는 약 300개에 달하며, 이 게임은 크로쓰 포지를 통해 게임 토큰 발행과 유동성 연동이 적용돼 온체인 환경에서 운용되고 있다.

이와 함께 넥써쓰는 온체인 게임 플랫폼 크로쓰를 중심으로 ▲크로쓰 웨이브 2.0 ▲크로쓰 플레이 ▲크로쓰샵 ▲크로쓰페이 등 주요 서비스를 단계적으로 확장하며 게임·블록체인·AI를 아우르는 풀스택 전략을 본격화했다.

사진=넥써쓰

블록체인 네트워크, 토큰 및 결제 구조, 온체인 거래 인프라, 개발자 도구, 게임 온보딩, 이용자 지갑과 커뮤니티 등 서비스 전반을 한 구조로 연계·통합했다.

이러한 전략은 실질적인 온체인 네트워크 지표로도 확인된다. 크로쓰 생태계의 경제적 규모를 나타내는 TVO(Total Value Onchain)는 초기 200만 달러(약 29억원)에서 지난해 말 1천만 달러(약 145억원)를 돌파하며 5배 이상 증가했다.

아울러 지난달 크로쓰 네트워크의 트랜잭션 수(TX)는 123만건을, 월간 활성 지갑 수(MAW)는 누적 100만개를 기록하며 이용자 지표도 지속 증가했다.

AI 전환(AX) 역시 빠르게 이뤄지고 있다. ▲지능형 에이전트 아라(ARA) ▲자동화 개발 플랫폼 앤트(ANT) ▲프롬프트 기반 토큰 발행 프로토콜 크로쓰 램프 MCP를 결합했다.

넥써쓰는 AI 에이전트가 직접 참여하는 게임 개발에 착수했다. ARA는 AI 에이전트 전용 커뮤니티 몰트북에 참여해 실제 상호작용 데이터를 축적하고 있다. 이를 바탕으로 AI 에이전트 행동과 경쟁 구조를 전제로 한 게임을 개발 중이다.