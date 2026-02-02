현대차, 러시아 공장 재매입 포기…서비스만 유지

현대자동차가 '러시아 상트페테르부르크 공장' 재매입(바이백) 옵션을 행사하지 않기로 했다.

2일 업계에 따르면 현대차는 지난달 31일 바이백 협상 시한을 앞두고 러시아 측과 협상을 했지만 결국 바이백 옵션을 행사하지 않기로 했다.

현대차는 2010년 상트페테르부르크 공장 준공 이후 러시아 시장에서 빠르게 성장했고, 러시아·우크라이나 전쟁 직전인 2021년 시장 점유율 1위까지 오르기도 했지만 러·우 전쟁으로 현지 사업을 사실상 중단했다.

현대차 러시아 공장 쏠라리스 생산라인 풍경 (사진=현대자동차)

현대차는 2023년 말 철수하며 상트페테르부르크 공장을 러시아 현지 기업에 1만루블(약 14만원)에 매각했다. 매각 당시 현대차는 2년 이내 공장을 재매입할 수 있는 바이백 옵션을 포함했고, 그 기한이 올해 1월 말까지였다.

업계는 러·우 전쟁 장기화와 그에 따른 서방의 제재가 이어져 공장이 노후화됐고, 공백 기간 동안 중국 업체가 빠르게 그 자리를 채운 것이 부담으로 작용한 것으로 분석했다.

이미 중국 체리차 산하 브랜드 재쿠는 현대차의 러시아 공장에서 차량을 생산하는 것으로 알려졌다. 다만 현대차는 상트페테르부르크 공장 재매입 옵션을 행사하지 않았지만, 고객 관리와 차량 정비 서비스 등은 계속 이어갈 계획이다.