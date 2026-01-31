ZDNet Korea 뉴스레터 구독신청
[인사]한국생명공학연구원(KRIBB)
인사
입력 :2026/01/31 14:30
박희범 기자
◇
센터장급
▲대사제어연구센터장 오경진
박희범 기자
hbpark@zdnet.co.kr
한국생명공학연구원
