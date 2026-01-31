[인사]한국생명공학연구원(KRIBB)

인사입력 :2026/01/31 14:30

박희범 기자

센터장급

▲대사제어연구센터장 오경진

한국생명공학연구원

