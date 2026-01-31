스마트폰 카메라로 방사선량 잰다…"비용 10만원 밖에 안 들어"

고가의 전문 장비 없이 스마트폰 카메라를 활용해 방사선 피폭량을 측정할 수 있는 새로운 방법이 개발됐다고 과학 매체 뉴아틀라스가 최근 보도했다.

이 기술은 70달러(약 10만원) 미만의 비용으로 제작 가능한 방사선 측정 시스템으로, 대규모 재난 상황에서 활용 가능성이 클 것으로 전망된다.

방사선에 노출된 경우 신속한 치료가 무엇보다 중요하다. 전신 방사선량이 4그레이(Gy)에 달하는 환자는 적절한 치료를 받지 못할 경우 60일 이내 사망할 확률이 50%에 이르는 것으로 알려져 있다. 하지만 현재 방사선 노출량을 측정하는 방법들은 복잡한 실험실 분석이나 고가의 장비에 의존해 재난 현장에서 즉각적인 대응이 어렵다는 한계가 있었다.

히로시마 대학 연구진이 스마트폰 카메라를 활용해 방사선 피폭량을 측정할 수 있는 새로운 방법을 개발했다. (사진=클립아트코리아)

일본 히로시마 대학 연구진은 2011년 일본 후쿠시마 원자력 발전소 사고 등 대규모 재난 상황에서도 방사선 노출량을 신속히 측정할 수 있는 방법을 개발했다. 연구진은 방사선에 반응하는 EBT4 필름을 접이식 휴대용 스캐너 또는 스마트폰과 결합하는 방식을 채택했다.

EBT4 필름은 방사선에 노출되면 즉시 색상이 변하는 특성을 지닌다. 육안으로도 변화를 확인할 수 있지만, 정확한 피폭량을 판단하기 위해서는 스캐너나 스마트폰 카메라를 활용한 정밀 분석이 필요하다. 필름을 스캐너에 넣거나 스마트폰으로 촬영한 뒤 모바일 이미지 처리 애플리케이션을 이용하면 최대 10Gy까지의 방사선 노출량을 계산할 수 있다.

연구진은 일관된 방사선 감응 필름의 이미지를 촬영하기 위해 LED 조명이 켜진 챔버 위에 스마트폰을 배치했다. (출처=Bantan et al., 2026, Radiation Measurements, CC BY-NC-ND 4.0 )

해당 시스템은 삼성전자와 애플 스마트폰을 모두 사용해 성공적으로 테스트됐다. 현재 연구팀은 측정 프로토콜의 표준화와 다양한 환경 조건에서도 안정적으로 작동하는지에 대한 추가 검증을 진행 중이다. 연구 결과는 학술지 Radiation Measurements에 게재됐다.

이 기술이 상용화될 경우 현장에서 저렴하면서도 정확한 방사선량 측정이 가능해져, 피폭 의심자를 병원으로 이송해 평가하는 데 소요되는 시간을 크게 줄일 수 있을 것으로 기대된다.

야스다 히로시 일본 히로시마대 방사선생물학의학연구소 교수는 “심각한 방사능 또는 핵 사고 발생 시에는 현장 피폭량 평가와 신속한 의료 조치 결정이 즉시 이뤄져야 한다”며 “이러한 비상 대응에서 간편성, 보편성, 비용 효율성은 매우 중요한 요소”라고 강조했다.