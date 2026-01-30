케이피항공산업, 코스닥 입성 본궤도…"상반기 상장 목표"

항공기 및 방산 부품 제조 전문기업 케이피항공산업은 코스닥 상장을 위해 NH스팩30호와의 소멸합병에 관한 증권신고서를 제출했다고 30일 밝혔다.

케이피항공산업과 NH스팩30호 합병비율은 1:0.1672381로 확정됐다. 케이피항공산업은 상장예비심사가 승인돼 오는 3월 20일 주주총회를 열고 합병여부를 확정한 뒤 4월 9일까지 총 3주동안 주식매수청구권 행사기간을 거칠 예정이다.

1990년 설립된 케이피항공산업은 항공기 치공구 설계·제조를 시작으로 방산 부품 및 우주 발사체 구조물 분야까지 사업을 확장해 왔다. 대한항공과 한국항공우주산업(KAI), 스페이스프로, 스피릿 등 고객사를 확보했다.

베트남 다낭 하이테크파크에 준공된 해외 생산법인 KPC VINA를 기반으로 글로벌 공급망도 확보하고 있다. 항공 조립 사업 수행 기반까지 구축하며 해외 완제기 주문자상표부착생산(OEM) 대응 역량을 강화해 왔다.

2023년 기준 매출액 346억원, 영업이익 8억원을 기록했다. 2024년에는 매출액 497억원, 영업이익 35억원으로 전년 대비 수익성이 개선됐다.

케이피항공산업 관계자는 "항공·방산·우주 분야 기술 경쟁력을 기반으로 글로벌 시장 입지를 지속적으로 강화할 것"이라며 "코스닥 상장을 통해 연구개발, 해외사업 확대, 생산능력 제고 등 미래 성장 기반을 확고히 해 나가겠다”고 말했다.