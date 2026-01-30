[인사] 공정거래위원회

인사입력 :2026/01/30 16:30

◇국장급 전보 ▲기업협력정책관 정창욱

주문정 기자
인사 공정거래위원회

