TTA, IEEE SA와 협력...글로벌 수준 AI 윤리 평가 역량 확보

한국정보통신기술협회(TTA)는 전기전자공학자협회 표준협회(IEEE SA)와 IEEE CertifAIEd 공인 평가 협력기관 계약을 체결하고, 인공지능(AI) 윤리와 신뢰성 평가 분야에서의 협력을 본격화한다고 30일 밝혔다.

앞서 2023년 7월 TTA와 IEEE SA는 AI 신뢰성 검증 협력 양해각서(MOU)를 체결하여 인공지능 신뢰성 확보와 윤리와 관련된 인증 제도에 대한 상호 협력을 약속했다. 협약을 통해 양 기관은 AI 윤리와 신뢰성 확보를 위한 제도·표준 기반 협력을 지속적으로 추진해 왔다.

이후 TTA는 IEEE SA와의 협력을 바탕으로 2023년 국내 최초로 IEEE CertifAIEd AI 윤리 인증 평가자 교육을 개최했으며, 교육과 평가 절차를 거쳐 2024년 5월에는 TTA 내 총 12명의 IEEE CertifAIEd 공인 평가자를 배출햤다. 이는 국내 기관 중 가장 많은 규모의 공인 평가자를 보유한 사례로, TTA는 AI 윤리 평가 역량을 체계적으로 확보해 왔다.

이번 계약을 통해 TTA는 IEEE CertifAIEd 프로그램에 따라 AI 윤리 평가 서비스를 제공할 수 있는 공식 기관으로서의 지위를 갖추게 됐다. 이를 통해 국내외 고객의 신뢰를 확보하고자 하는 기업, 특히 북미 시장 진출을 추진하는 국내 기업의 AI 윤리 평가를 효과적으로 지원할 수 있을 것으로 기대된다.

또한 이는 TTA가 축적해 온 민·관 협력 기반과 글로벌 인증 체계를 유기적으로 연계하는 중요한 계기가 될 것으로 기대된다. 특히 TTA는 ‘AI 신뢰성 얼라이언스’를 운영하며, 모두가 신뢰할 수 있는 AI 신뢰성 검·인증 민간 생태계 확산과 기업 지원을 주도해 왔다. 이번 계약을 계기로 AI 신뢰성 얼라이언스 운영 경험과 글로벌 인증 제도를 결합하여, AI 윤리 평가 분야에서도 공신력 있는 평가 기관으로서의 역할을 한층 강화해 나갈 계획이다.

손승현 TTA 회장은 “IEEE SA와의 지속적인 협력을 통해 글로벌 수준의 AI 윤리 평가 역량을 확보하게 ehoT다”며 “앞으로도 국내 기업들이 신뢰할 수 있는 AI를 기반으로 글로벌 시장에서 경쟁력을 갖출 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.