한미마이크로닉스, '레인보우식스 시즈' 10주년 행사 후원

한미마이크로닉스는 오는 31일(토) 열리는 유비소프트 일인칭시점슈팅(FPS) 게임 '레인보우식스 시즈' 10주년 기념행사에 공식 후원사로 참여한다고 밝혔다.

레인보우식스 시즈는 2015년 12월 출시된 FPS 게임으로 작년 6월 그래픽과 각종 효과럴 업그레이드한 후속작 '레인보우식스 시즈X'로 계승됐다.

31일 서울 서대문구 연세로 소재 일러스타 스페이스에서 오후 2시부터 6시까지 '시즈데이: 10주년 기념' 행사가 진행된다. 국내 팬을 위한 참여형 프로그램과 크리에이터 이벤트 매치도 예정됐다.

한미마이크로닉스는 게이밍 주변기기 부문 공식 후원사로 참여한다. 크리에이터 이벤트 매치와 퀴즈, 추첨, 뽑기 이벤트에 게이밍 키보드와 마우스 등을 공급한다.

행사장에는 게이밍 환경에 최적화된 고성능 전원공급장치 '클래식Ⅱ 80플러스 골드 풀모듈러 ATX 3.1', 알루미늄 재질 프리미엄 유무선 게이밍 키보드 '칼럭스' 등 각종 기기도 함께 전시한다.

프리미엄 기계식 키보드 '칼럭스'. (사진=지디넷코리아)

한미마이크로닉스 관계자는 "이번 공식 후원사 참여로 국내 레인보우식스 시즈 팬과 접점을 늘리고 현장 경험을 기반으로 한 게이밍 환경의 완성도를 전달할 것"이라고 밝혔다.