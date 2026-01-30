오픈AI, IPO 속도전 돌입…앤트로픽 견제 나섰다

챗GPT 개발사 오픈AI가 올해 4분기를 목표로 기업공개(IPO) 준비 작업에 착수했다. 주요 경쟁사인 앤트로픽 등이 먼저 상장 움직임을 나타내자 견제 차원의 속도전에 나선 것으로 보인다.

29일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 소식통을 인용해 오픈AI가 미국 월가의 투자은행들과 IPO 관련 비공식 협의를 진행하고 있다고 보도했다. 오픈AI는 최고회계책임자(CAO)와 기업사업재무책임자(CBFO)를 뽑는 등 재무 조직도 강화하고 있다.

오픈AI는 세계에서 가장 몸값이 비싼 비상장 기업으로, 기업가치가 약 5천억 달러(약 719조원)로 평가되고 있다. 회사는 1,000억 달러(약 143조 7,000억원)가 넘는 대규모 자금 조달을 추진 중이다. 이는 '상장 전 지분투자(프리IPO)' 절차가 될 수 있다.

오픈AI는 최근 소프트뱅크와 300억 달러(약 43조원), 아마존과는 최대 500억 달러(약 72조원)에 달하는 투자를 논의한 것으로 알려졌다.

샘 알트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)가 2025년 2월3일 일본 도쿄에서 열린 기업 대상 AI 홍보 행사에 참석해 발언하고 있다. 2025.02.03 (사진=로이터/뉴스1)

오픈AI 상장이 확정된다면 올해는 전례 없는 IPO '블록버스터' 시즌이 될 전망이다. 일론 머스크의 우주 기업 스페이스X와 오픈AI의 경쟁사 앤트로픽도 올해 상장을 준비 중인 것으로 전해져서다.

오픈AI의 본격적인 IPO 추진은 앤트로픽에 대한 견제 심리가 크게 작용한 것으로 풀이된다.

앤트로픽은 AI 챗봇 '클로드'가 기업용 프로그래밍 시장에서 인기를 끌며 빠른 성장세를 보이고 있다. 앤트로픽은 초기 목표였던 100억 달러(약 14조 3,500억원)를 넘어선 투자 유치를 진행 중이다. 올해 말 상장 가능성도 열어두고 있다.

오픈AI와 앤트로픽은 AI 개발과 운영을 위해 매년 거액의 적자를 감내하고 있다. 구글이나 메타플랫폼(메타) 등 대기업들과 달리 꾸준히 현금을 벌어주는 제품군이 부재해서다.

샘 알트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)는 지난달 한 팟캐스트에 출연해 "개인적으로 상장사 대표가 되는 것이 좋냐고 물어본다면 '0%'라고 답하겠다"면서도 "오픈AI가 상장사가 되는 것에 대해선 다소 기대되는 측면이 있다"고 말했다.

이어 "다른 한편으로는 매우 짜증 나는 일이 될 것"이라고 복잡한 심경을 드러냈다.