머크 일렉트로닉스, 신임 CEO에 벤자민 하인 선임

글로벌 과학기술 기업 머크는 벤자민 하인(Benjamin Hein)을 머크 경영이사회 멤버이자 일렉트로닉스 사업부 최고경영자(CEO)로 선임한다고 30일 발표했다.

벤자민 하인은 오는 5월 1일부터 머크 경영이사회 의장 겸 머크 그룹 최고경영자(CEO)로 취임할 예정인 카이 베크만(Kai Beckmann) 후임으로 업무를 시작한다. 벤자민 하인은 머크 내 글로벌 역할을 거쳐 다시 일렉트로닉스 사업부로 복귀하며, 독일 담스타트 본사에서 근무할 예정이다.

벤자민 하인 머크 일렉트로닉스 신임 CEO가 지난 24년 세미콘 코리아의 머크 미디어 간담회에 참석하여 발표하는 모습.(사진=머크)

E. Merck KG 경영이사회 및 패밀리 보드 의장인 요하네스 바이유(Johannes Baillou)는 "벤자민 하인은 지난 13년간 머크에 근무하며 일관된 전략적 비전과 혁신에 대한 열정을 보여주며 회사의 성장을 가속해 왔다”고 평가했다.

그러면서 “일렉트로닉스 사업부를 이끄는 것은 그에게 매우 자연스러운 수순"이라며 "벤은 업계와 고객, 그리고 우리가 만들어 가는 기술에 대한 깊은 이해를 바탕으로 리더십을 발휘할 것"이라고 말했다.

원활한 인수인계를 위해 벤자민 하인은 3월 1일부터 일렉트로닉스 부문 내, 비즈니스 성장 및 고객 가치 책임자 역할을 맡아 일렉트로닉스 리더십 팀에 합류할 예정이다.

하인 신임 CEO는 현 직책을 맡기 전, 라이프 사이언스 서비스(현재는 어드밴스드 솔루션즈 조직에 통합)의 책임자로 재직하며, 해당 사업부의 위탁개발생산(CDMO) 및 위탁시험 서비스를 총괄했다. 특히, 미국 메사츄세스 벌링턴에 근무하면서, 전통적 모달리티와 혁신적 모달리티 전반에 걸친 글로벌 통합 조직을 지휘했으며, 영업·마케팅, 연구개발(R&D), 생산, 공급망 운영을 아우르는 전사적 운영을 책임진 바 있다.

하인 신임 CEO는 호주 퀸즐랜드 공과대학교에서 비즈니스(마케팅) 석사 학위를, 네덜란드 마스트리흐트 대학교에서 전략 마케팅 석사 학위를 취득했으며, 현재 미국 보스턴 소재, 독일‑미국 비즈니스 협의회 이사회 멤버로 활동하고 있다.