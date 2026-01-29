국민의힘, 한동훈 전 대표 '제명' 최종확정

국민의힘 최고위원회가 한동훈 전 대표를 당원 게시판 사건과 관련해 ‘제명’을 의결했다.
단식 농성 뒤 당무에 복귀한 국민의힘 장동혁 대표는 29일 오전 서울 여의도 국회에서 최고위를 주재하고 한 전 대표에 대한 제명을 의결했다.
제명이 확정되면 당적이 박탈되고 제명된 날로부터 5년간 재입당이 불가해 사실상 복당이 불가능해진다.
당원 게시판 사건은 2024년 11월 국민의힘 당원 게시판에서 한 전 대표 가족이 윤석열 전 대통령 부부 등을 비방했다는 의혹이다.
윤리위는 지난 13일 국민의힘 당사에서 회의를 열어 징계 결정을 공개하고 이날 징계를 최종 확정했다.
한 전 대표는 앞선 윤리위의 제명 결정에 대해 “명백한 조작이자 정치 보복”이라며 맞서 왔고, 이날 오후 기자회견을 예고했다.