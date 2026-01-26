남부발전, 국내외 파트너 손잡고 美 BESS 시장 공략 가속

남부발전이 국내외 파트너사와 손잡고 북미 배터리 에너지저장장치(BESS) 시장 공략에 속도를 낸다.

한국남부발전(대표 김준동)은 지난 22일(현지시간) 미국 댈러스에 위치한 헌트에너지 네트워크 본사에서 헌트에너지·HD현대일렉트릭·알파자산운용과 함께 ‘미국 텍사스 BESS 사업 공동개발을 위한 양해각서(MOU)’를 체결했다고 26일 밝혔다.

이번 협약은 각 분야를 선도하는 4개 기업이 협력해 텍사스 지역 BESS 사업 발굴·투자·건설·운영에 이르는 전 주기에 걸쳐 전략적 파트너십을 구축하기 위해 추진됐다.

닉 바비키언 헌트에너지 네트워크 사업화 담당 부사장, 강봉주 HD현대일렉트릭 전무, 박영철 한국남부발전 경영기획부사장, 최준혁 알파자산운용 대표(왼쪽부터)가 ‘미국 텍사스 BESS 사업 공동개발을 위한 양해각서(MOU)’에 서명한 후 협약서를 들어보이고 있다.

4사는 파트너십을 계기로 각기 보유한 전문성과 노하우를 유기적으로 결합해 미국에서 성공적인 BESS 프로젝트 개발을 끌어낼 계획이다.

남부발전은 풍부한 발전 자산 건설과 운영 노하우를 바탕으로 사업을 주도하며, 헌트에너지는 텍사스 현지 시장 전문 지식과 개발 네트워크를 제공해 시너지를 창출할 예정이다.

4사는 또 MOU를 기점으로 텍사스 지역 BESS 프로젝트 공동개발에 본격 착수하며, 향후 협력 범위를 글로벌 에너지 시장 전체로 확대해 해외 에너지 신사업 경쟁력을 확보한다는 방침이다.

박영철 남부발전 경영기획부사장은 “각 분야를 선도하는 4개 기업이 협력해 성공적인 텍사스 지역 BESS 사업 모델을 만들어 낼 것”이라며 “특히 남부발전이 추진하고 있는 텍사스 2호 BESS 사업을 시작으로 파트너사들과 긴밀한 협력을 통해 글로벌 BESS 사업 성공 사례를 지속해서 만들어 나가겠다”고 밝혔다.