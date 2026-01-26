소프트뱅크, 美 데이터센터 인수 중단…'스타게이트' 구상에 제동

소프트뱅크그룹이 미국 데이터센터 업체 인수 계획을 중단한 것으로 확인됐다. 이에 손정의 소프트뱅크 회장이 구상해 온 '스타게이트' 프로젝트 확장 속도에도 제동이 걸릴 수 있다는 관측이 나오고 있다.

26일 블룸버그통신에 따르면 소프트뱅크는 미국 데이터센터 운영사 스위치 인수 협상을 중단한 것으로 알려졌다. 손 회장은 전면 인수가 어렵다는 판단하에 1월로 예정됐던 공식 발표를 철회한 것으로 전해졌다.

손 회장은 수개월간 약 500억 달러(약 72조원) 규모로 스위치 인수를 추진해 왔다. 에너지 효율형 데이터센터 네트워크를 직접 통제해 오픈AI를 위한 대규모 컴퓨팅 인프라를 확보하려는 구상이었다.

손정의 소프트뱅크그룹 회장. (사진=소프트뱅크)

현재 두 기업은 협상을 완전히 종료하지는 않은 상태다. 소프트뱅크와 스위치는 부분 투자나 전략적 파트너십 가능성을 놓고 논의를 이어가고 있는 것으로 알려졌다.

이번 거래가 성사됐다면 소프트뱅크 역사상 최대급 인수 중 하나가 될 수 있었다. 앞서 업계에선 스타게이트 프로젝트의 미국 내 데이터센터 구축에도 중요한 전환점이 될 수 있다는 평가가 나오기도 했다.

스타게이트는 손 회장이 주도하는 초대형 AI 인프라 구축 구상이다. 소프트뱅크는 오픈AI 등과 협력해 대규모 데이터센터와 컴퓨팅 자원을 확보하는 것을 목표로 하고 있다. AI 모델 학습과 추론에 필요한 전력·서버·반도체 인프라를 직접 통제해 글로벌 AI 경쟁에서 주도권을 잡겠다는 전략이다.

소프트뱅크 내부에서는 거래 규모 부담과 운영 복잡성에 대한 우려도 제기돼 왔다. 스위치는 미국 라스베이거스에서 애틀랜타까지 여러 지역에 데이터센터를 운영하고 있으며 연내 기업공개(IPO)도 준비 중이다.

소프트뱅크는 최근 AI 투자에 속도를 높이고 있다. 오픈AI 지분 11%를 확보했고 암페어컴퓨팅을 65억 달러(약 9조3천700억원)에 인수했으며 ABB 로봇 사업부 인수도 발표했다. 이 과정에서 재무 부담에 대한 경고도 받았다. S&P 글로벌레이팅스는 소프트뱅크 신용도 압박이 커지고 있다고 지적했다.

S&P 글로벌레이팅스는 "소프트뱅크는 보유 자산 매각 등 신속한 완화 조치를 취하지 않으면 신용등급에 압박을 더 강하게 받을 것"이라고 보고서를 통해 밝혔다.