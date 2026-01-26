딜, 온라인 채용 행사에 6천848명 참가…"기네스 신기록"

글로벌 HR 플랫폼 딜이 온라인 채용 행사 ‘영감을 얻고, 채용으로 이어지다’ 행사에서 참가자 6천848명을 기록하며 기네스 세계 기록을 경신했다고 23일 밝혔다. 해당 기록은 기네스 세계 기록 기준에 따라 참여자 수를 집계해 공식 인증됐다.

이번 기록은 지역별로 분산돼 진행되던 기존 채용 설명회나 박람회 방식과 달리, 단일 온라인 채용 행사에서 대규모 인원이 동일한 채용 과정에 참여했다는 점에서 의미가 있다. 특히 AI 기반 채용 기술을 활용해 지원자의 역량과 적합도를 평가하고, 이를 통해 대규모 채용에 소요되는 시간을 단축하는 동시에 더 많은 지원자에게 면접 기회를 제공했다는 점에서 기존 채용 방식과 차별화된다.

실제로 지난 14일 진행된 행사에 참여한 참가자 전원은 행사 이후 AI 기반 1차 면접 기회를 제공받았다. 딜은 마이크로원, 메타뷰 등 협업사의 AI 채용 솔루션을 활용해 지원자 초기 평가와 면접 과정을 운영했다.

딜 로고

직무 소개 세션을 시작으로 경영진 소개, 기업 문화와 성장 과정 공유, 라이브 질의응답 순으로 진행됐으며, 딜 공동 창업자 알렉스 부아지즈와 슈오 왕을 비롯해 영업 조직 리더들이 참여해 지원자들과 직접 소통했다.

이번 채용 행사를 통해 올해 1분기 내에 글로벌 영업 직무 인력 300명 이상을 채용한다는 방침이다.

딜은 현재 150개 이상 국가에서 고용 계약, 급여 정산, 세무 처리 등을 지원하는 글로벌 HR 플랫폼이다. 2019년 3월 설립 이후 빠르게 성장했으며, 2025년 10월 기준 기업가치 25조 원을 기록하며 글로벌 데카콘 기업으로 평가받고 있다.

딜의 글로벌 인재 영입 총괄 앨런 프라이스는 “이번 기네스 세계 기록 경신은 딜이 추구하는 채용 방식과 글로벌 확장 속도를 보여준 사례”라며 “앞으로도 국경의 장벽 없이 더 많은 인재가 공정하게 기회를 얻을 수 있도록 채용 방식을 지속적으로 확장해 나갈 것”이라고 말했다.